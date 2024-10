Samsung déploie Tizen 8.0 sur ses Smart TV de 2023 et veut aussi le proposer aux modèles 2022

Samsung a commencé à déployer une importante mise à jour logicielle pour ses Smart TV sortis en 2023. Cela permet de passer le système d’exploitation Tizen de la version 7.0 à la version 8.0, apportant de nombreuses nouveautés et améliorations à l’interface utilisateur. La marque a aussi la volonté de proposer cette version à ses TV 2022.

Samsung The Frame // Source : Samsung

Le géant sud-coréen avait initialement prévu de ne pas mettre à jour les modèles 2023, mais a changé d’avis face à la pression croissante du marché. En effet, Samsung était jusqu’à présent le seul grand fabricant de téléviseurs à ne pas proposer de mises à jour du système d’exploitation pour ses appareils existants.

La mise à jour vers Tizen 8.0 concerne tous les modèles lancés au printemps 2023. Le déploiement se fait progressivement selon les régions. Selon nos informations, en France, le « gros » de cette opération aura lieu début novembre. Elle serait être terminée quelques semaines plus tard.

Il y a trois moyens d’obtenir cette mise à jour. La première est de voir un pop-up qui apparait sur l’écran d’accueil mentionnant qu’une nouvelle version du système est disponible. La deuxième est de se rendre dans les paramètres du système et de rechercher une mise à jour. La troisième option est de consulter la page assistance du site Samsung et de télécharger la mise à jour disponible sur une clé USB et de mettre à jour le système manuellement en suivant les instructions.

Pour aller plus loin

Samsung : « ne nous trompons pas, le NXTFrame de TCL, c’est une copie qui vient de Chine »

Une interface repensée pour une meilleure expérience utilisateur

L’un des changements les plus notables apportés par Tizen 8.0 est le rafraîchissement de l’écran d’accueil. Celui-ci présente trois nouveaux onglets : « Pour vous », « En direct » et « Applications ». Ils permettent un accès plus rapide et intuitif aux contenus et applications souhaités par l’utilisateur.

L’onglet « Pour vous » propose des recommandations personnalisées en fonction des préférences et habitudes de visionnage. « En direct » donne accès aux chaînes de télévision linéaires disponibles, tandis que « Applications » regroupe l’ensemble des applications installées sur le téléviseur.

Une autre nouveauté intéressante est l’ajout de la fonction « Regarder plus tard ». Celle-ci permet aux utilisateurs de sauvegarder du contenu qu’ils souhaitent visionner ultérieurement dans une liste dédiée, facilitant ainsi la gestion des programmes à voir.

Samsung Daily+, un nouveau hub de services, fait également son apparition sur l’écran d’accueil. Cette fonctionnalité offre des expériences utiles pour la vie quotidienne, renforçant l’aspect « smart » du téléviseur.

Des fonctionnalités améliorées pour le jeu et la connectivité

Les joueurs profitent également de nouveautés avec cette mise à jour. Ainsi, la barre de jeu a été repensée pour offrir un accès plus rapide aux fonctionnalités liées au gaming. Cette amélioration devrait permettre une expérience de jeu plus fluide et personnalisable.

La connectivité avec les autres appareils Samsung a également été renforcée. La fonction Multi Control permet désormais de contrôler plusieurs appareils Samsung connectés au même compte à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris.

De plus, l’intégration avec la Galaxy Watch a été améliorée, permettant d’afficher en temps réel les données d’entraînement comme la consommation de calories et la fréquence cardiaque directement sur l’écran du téléviseur. La mise à jour apporte aussi des améliorations à la fonction Q-Symphony, qui permet une connexion sans fil avec l’enceinte Music Frame. Cette évolution devrait offrir une expérience audio plus immersive et de meilleure qualité.

Vers une uniformisation de l’expérience Samsung

Ce déploiement de Tizen 8.0 s’inscrit dans une stratégie plus large de Samsung visant à uniformiser son offre logicielle. La firme a récemment annoncé son intention d’étendre sa politique appliquée One UI, sa surcouche logicielle bien connue des utilisateurs de smartphones Galaxy, aux téléviseurs intelligents.

Concrètement, cela ne veut pas dire que l’on va se retrouver avec une interface type smartphone sur les TV mais cela signifie que Samsung va proposer des mises à jour régulières pour ses téléviseurs comme la société le fait pour ses mobiles. Ainsi, la marque propose donc actuellement aux modèles 2023 le même système que les TV 2024. Samsung nous a confirmé avoir la volonté de mettre à jour les modèles 2022 avec Tizen 8.0.