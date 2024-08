Bonne nouvelle pour les TV Samsung : 7 ans de mises à jour pour une meilleure durabilité

Talonné par une concurrence de plus en plus féroce, Samsung va se tourner vers l’argument de la durabilité pour faire la différence sur le marché des téléviseurs.

Tizen va enfin pouvoir évoluer sur les télés Samsung // Source : Samsung

7 ans de mise à jour sur ses smartphones… et autant sur ses téléviseurs. D’après des informations obtenues par le journal BusinessKorea, Samsung va enfin prendre le sujet de la durabilité logicielle de ses télés au sérieux en promettant donc 7 ans de mises à jour sur ses appareils. Un changement de cap majeur sur un marché où le suivi logiciel était plus l’exception que la règle.

En janvier 2024, le constructeur coréen annonçait en effet qu’il allait déployer des mises à jour sur ses téléviseurs, mais sans en dire plus. À l’époque, la simple possibilité de voir ces écrans recevoir des mises à jour était quasiment révolutionnaire. Les TV sont en effet la plupart du temps bloqués sur la version logicielle correspondant à leur date de commercialisation.

Mettre à distance les fabricants chinois

Désormais, on en sait un peu plus sur les plans de Samsung qui va donc prendre en charge son système Tizen OS pendant au moins 7 ans. Cela signifie, oh miracle, que les télévisions pourront peut-être gagner en fonctionnalité plutôt que de vieillir tristement avec des applications obsolètes. Malheureusement, cela ne concernera que les postes sorties en 2023/2024 et, évidemment, les téléviseurs à venir.

Le téléviseur CanvasTV de Hisense ressemble furieusement à une télé Samsung // Source : Hisense

« Avec sept ans de mise à jour de Tizen, […] nous allons creuser l’écart avec l’offre venant des constructeurs chinois », s’est permis de déclarer Yoon Seok-woo, responsable de la division téléviseurs de Samsung. Que ce soit Hisense ou TCL, de nombreuses entreprises tentent en effet de s’attaquer au leadership de Samsung sur le segment des téléviseurs. Reste à voir si de promesses de mise à jour et des injections d’intelligence artificielle (évidemment) suffiront à démarquer l’offre de Samsung sur ce marché ultra-compétitif en termes de prix.

7 ans de mises à jour… pour quoi faire ?

Les promesses de mise à jour sont toujours bonnes à prendre, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité des données ou pour éloigner le spectre de l’obsolescence programmée.

Mais les OS de téléviseurs sont aussi largement concurrencés par ceux des box comme l’Apple TV ou la Nvidia Shield. Les systèmes d’exploitation de ces appareils sont souvent plus flexibles et complets que ceux embarqués nativement sur les téléviseurs, rendant mécaniquement l’argument de Samsung moins séduisant.

Pour aller plus loin

Quelle TV pas chère choisir ? Découvrez notre sélection de modèles à petit prix

Il ne faut pas oublier non plus que la durabilité ne se résume pas à une simple politique de mise à jour. Pour durer, un appareil doit aussi être facilement réparable, disposer de pièces détachées accessibles et peu chères et être couvert par un large réseau de réparateurs agréés ou non.

Proposer sept ans de mise à jour sur un téléviseur qui ne s’allume plus n’a autrement pas beaucoup de sens.