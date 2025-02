Windows 11 : Microsoft modernise un protocole vieux de 40 ans

C’est une mise à jour qu’on n’attendait pas : Microsoft vient de déployer un premier aperçu de Windows MIDI Services, la première mise à jour d’envergure du protocole MIDI depuis sa création en 1983.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface), c’est le standard qui permet depuis 40 ans à certains instruments de communiquer avec des logiciels de création musicale sur ordinateur. C’est grâce au protocole MIDI qu’il est ainsi possible de retranscrire des sons (notes, tonalités) en langage que votre ordinateur comprend.

Il facilite grandement la création musicale depuis des décennies, et notamment la modification et arrangement de sons de manière visuelle. Le MIDI a permis la démocratisation de ce qu’on appelle des DAW (Digital Audio Workstation), des logiciels de production musicale compatibles avec de très nombreux synthétiseurs et autres instruments MIDI.

Microsoft donne donc enfin des nouvelles de Windows MIDI Services dans la dernière version de Windows 11 à destination des membres Insiders (build 27788).

Les nouveautés de MIDI 2.0 dans Windows

Microsoft a détaillé dans un billet de blog les nouveautés apportées par cette mise à jour d’envergure. MIDI 2.0 promet de nombreuses améliorations en termes de vitesse de transmission, de bande passante, mais aussi de fidélité du signal transmis entre les instruments et ordinateurs.

Un nouveau pilote USB MIDI plus rapide améliore aussi les performances des instruments compatibles avec le protocole, pour des transferts de données plus rapides, une meilleure synchronisation et une réduction du jitter (fluctuation du signal).

À noter que MIDI 2.0 est rétrocompatible avec tous les instruments et applications MIDI 1.0, pour bénéficier des améliorations de cette nouvelle version sur ces appareils.

Enfin, MIDI 2.0 est pleinement compatible avec les systèmes 64-bit, y compris l’architecture ARM. Les PC Copilot+ ne seront donc pas délaissés.

Windows MIDI Sevices devrait rester en phase de test pendant quelques mois avant d’être déployé plus largement auprès des utilisateurs Windows.