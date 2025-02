Alors que Windows 10 arrive en fin de vie cette année, Microsoft serre la vis concernant la possibilité d’installer son nouvel OS sur des machines non compatibles.

Crédit : Microsoft

Windows 11 a commencé son existence avec une polémique. Les conditions matérielles d’éligibilité exigées par le dernier système d’exploitation de Microsoft ont en effet laissé beaucoup d’ordinateurs sur le carreau. Heureusement, jusque là une technique « officielle » permettait de mettre à jour son PC sans trop de peine. Mais Microsoft ne veut plus en entendre parler désormais.

Comme l’a remarqué NeoWin, depuis quelques jours, la documentation officielle de la firme a effacé toutes traces relatives aux méthodes d’installation alternatives

Fin de hack de l’éditeur de registre

Jusqu’ici, la page « Méthodes d’installation de Windows 11 » sur le site de Microsoft indiquait un bricolage possible dans l’éditeur de registre pour contourner la fameuse vérification de TPM 2.0 qui rend tant de machines inéligibles. Si la firme précisait bien que « des problèmes graves peuvent survenir si vous modifiez le Registre de façon incorrecte », elle donnait malgré tout une méthode « officielle » pour faire basculer son « vieux » PC sur Windows 11.

Depuis le déploiement de la version 24H2 du système, par contre, il semblerait que ce petit encadré ait été supprimé du site, sur les pages américaines, tout comme sur les Françaises. Si la documentation liste encore les méthodes « non recommandées » de mise à jour, elle n’indique plus comment mettre à jour le registre pour contourner les vérifications relatives au TPM 2.0.

L’encadré disparu du site // Source : Wayback Machine

Pire encore l’outil « Flyby11 », qui permettait de basculer une machine sur le nouvel OS sans trop se préoccuper des contraintes matérielles imposées par Microsoft, est désormais labellisé comme un malware potentiel par l’antivirus de Microsoft.

Une course contre la montre

Il semblerait donc que Microsoft cherche à mettre un terme à toutes les méthodes de mise à niveau non homologuées. Il faut dire que la transition s’annonce compliquée pour la firme. Windows 10 garde encore 60,33 % de parts de marché sur le secteur des OS d’ordinateur, alors que Windows 11 plafonne à moins de 40 %.

Microsoft a pourtant fait tout son possible pour encourager les gens à basculer sur Windows 11, quitte même à carrément conseiller aux gens d’acheter un nouveau PC. Une démarche hautement toxique pour l’environnement, soit dit en passant.

Les internautes les plus habiles pourront continuer à installer Windows 11 sur des machines non-compatibles avec tout un tas d’outils et de bidouilles, mais Microsoft ne veut plus officiellement adouber ces méthodes.