Pour passer à Windows 11, Microsoft recommande désormais d’acheter un nouveau PC

Trois ans après sa sortie, Windows 11 remonte encore doucement la pente pour espérer dépasser Windows 10 auprès des utilisateurs PC. Il faut dire que l’installation du dernier système de Microsoft exige la présence d’une puce TPM 2.0 dont beaucoup de machines, pourtant assez puissantes, ne disposent pas.

Microsoft a discrètement mis à jour un article de support à destination des utilisateurs souhaitant faire la transition depuis une ancienne version de Windows vers Windows 11. Un nouveau conseil évoque sans détour l’idée d’acheter un nouveau PC pour profiter des fonctionnalités de Windows 11.

L’article vise à éduquer les utilisateurs présents sur Windows 7, 8.1, Vista ou même XP sur la nécessité de mettre à jour sa version de Windows. Qu’il s’agisse de mises à jour de sécurité, de support technique ou de fonctionnalités maintenant incontournables, installer la dernière version d’un OS a évidemment ses avantages.

Mais encore faut-il un PC compatible et Windows 11 s’est lancé en 2021 avec un prérequis matériel qui a mis des millions d’utilisateurs sur le carreau. Si des moyens de contourner la nécessité d’une puce TPM 2.0 sont connus depuis des années, Microsoft a récemment décidé de serrer la vis pour ces systèmes non compatibles.

Dans son article de support, la firme conseille alors trois solutions pour installer un système encore supporté sur son PC : installer Windows 10 (dont la fin du support est datée au 14 octobre 2025), installer Windows 11 sur son PC, pour peu qu’il soit compatible, ou acheter un nouveau PC :

Windows 11 est la version la plus récente de Windows. Si vous possédez un PC plus ancien, nous vous recommandons de passer à Windows 11 en achetant un nouveau PC. Le matériel et les logiciels se sont beaucoup améliorés et les ordinateurs d’aujourd’hui sont plus rapides, plus puissants et plus sûrs.