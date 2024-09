Windows 11 dépasse enfin Windows 10 sur Steam et c’est pour une bonne raison

Les joueurs PC sur Steam semblent maintenant privilégier Windows 11 selon les derniers résultats de l’enquête mensuelle de la plateforme. Une progression notable qui peut très simplement s’expliquer.

Chaque mois, Steam dévoile les configurations matérielles et logicielles de ses utilisateurs. Cette enquête facultative est fondée sur le volontariat des joueurs sur la plateforme, elle permet de dresser un aperçu des grandes tendances d’équipement auprès des joueurs PC.

Nous ne partageons pas ces résultats tous les mois, car les évolutions sont généralement trop lentes pour en dresser des enseignements (moins de 1 %). Mais le mois d’août 2024 semble déroger à la règle avec une nette progression pour le mal aimé Windows 11 auprès des joueurs.

Windows 11 devient le premier OS auprès des joueurs Steam

Selon les résultats de l’enquête Steam, Windows 11 est utilisé par 50,81 % des utilisateurs Windows sur la plateforme, une progression inattendue de 3,36 % sur le mois d’août. À titre de comparaison, sur les deux mois précédents, la dernière version de l’OS de Microsoft gravitait autour des 47 %.

Comment expliquer un tel bond en si peu de temps ? Nos regards se dirigent vers la mise à jour 24H2 de Windows 11 promettant des performances en hausse pour les derniers processeurs Ryzen de chez AMD. Un premier patch a été déployé avant le lancement de cette future mise à jour majeure pour tous les PC Windows.

Il faut dire que depuis son lancement, cette version n’a pas convaincu les joueurs alors que de nombreux tests faisaient état de performances en légère baisse par rapport à Windows 10. Il semblerait que la tendance soit en passe de s’inverser.

16 Go de RAM et RTX 4060 en hausse

On observe aussi une hausse de 1,5 % des équipements en 16 Go de RAM auprès des joueurs Steam (47,35 % au total), un minimum qu’on préconise maintenant au sein d’un PC portable. Pour les PC de bureaux, il serait même conseillé d’installer 32 Go pour être paré à l’avenir.

Autre progression notable de 2,60 %, celle de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 pour PC portables à qui dépasse enfin l’increvable GTX 1650. Dans cette catégorie, la disparité est telle que le premier GPU, la RTX 3060, est utilisée par « seulement » 5,51 % des utilisateurs Steam ayant répondu à l’enquête.

