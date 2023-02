Galaxy S23 : Samsung abuse vraiment avec la place prise par One UI

Android et One UI occupent un espace très important sur le stockage des nouveaux Galaxy S23 : 60 Go. Un poids record pour l'interface du constructeur.

Samsung a toujours été pointé du doigt pour la lourdeur de son interface sur Android dans ses smartphones. Depuis plusieurs années, la firme a grandement amélioré la fluidité et l’ergonomie de son logiciel, au point de devenir l’un des champions sous Android.

Aujourd’hui One UI est considéré comme un exemple à suivre pour les autres constructeurs, notamment quand il s’agit de l’excellent suivi proposé par Samsung. Pourtant, la firme a encore un immense point faible : le stockage occupé par son interface.

One UI et Android occupent 60 Go !

Android Authority a pu le constater sur son Galaxy S23, le système d’exploitation et l’interface du fabricant occupent beaucoup trop d’espace. Une fois la configuration terminée, le système de Samsung occupe pas moins de 60 Go de stockage à lui seul.

Le média rappelle que pour comparaison, Android 13 sur le Google Pixel 7 occupe 15 Go, ce qui est déjà conséquent, mais quatre fois moins important que chez Samsung. Quant à Windows 11 de Microsoft, un système d’exploitation complet pour PC avec tout l’historique qu’on lui connait, occupe une trentaine de gigaoctets. C’est toujours deux fois moins important que Samsung.

C’est simple, le Galaxy S23 est proposé avec 128 Go de stockage dans sa version de base. En réalité, l’utilisateur n’aura le droit qu’à la moitié du stockage une fois Android et One UI configurés. Sans parler de publicité mensongère, on peut se demander dans quelle mesure le stockage annoncé reflète réellement la réalité de l’usage du produit dans ce cas de figure.

D’où vient la place perdue ?

Comment peut-on expliquer que Samsung occupe 60 Go avec son interface ? Difficile à dire tant le chiffre est impressionnant, mais le coupable se trouve en partie dans le nombre d’applications préinstallées par le géant.

Ici, la marque peut partager le blâme avec Google qui oblige les fabricants à préinstaller ses propres applications. Résultat, un Galaxy S23 se retrouve avec deux applications de navigation web, deux applications de gestion des photos, etc. La firme a aussi un accord avec Microsoft pour préinstaller certaines applications comme OneDrive. On se retrouve donc parfois avec trois applications de trois services concurrents entre Google, Samsung et Microsoft.

Une manière pour Samsung d’augmenter son bénéfice sur chaque appareil vendu, mais qui se justifie beaucoup moins sur des smartphones vendus à partir de 959 euros en France.

On comprend mieux pourquoi Samsung se refuse à gérer les mises à jour transparentes A/B. Ce système très pratique pour l’utilisateur oblige à installer le système en double sur le smartphone. On pourrait se retrouver alors avec 120 Go d’espace occupé dès la sortie de la boite.

Espérons que Samsung saura retrouver la raison pour une future version de One UI.

