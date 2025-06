Switch 2 : sa meilleure coque de protection est-elle aussi la plus dangereuse ?

Accessoire ultime pour la Nintendo Switch 2, la coque KillSwitch souffre d’une faille de conception découverte par les premiers utilisateurs. Face à la polémique grandissante, Dbrand a réagi.

C’est l’accessoire que de nombreux joueurs attendaient. La Killswitch de Dbrand, réputée pour être l’une des coques de protection la plus complète et premium du marché, est disponible pour la Nintendo Switch 2.

Plébiscitée pour sa qualité de fabrication et ses fonctionnalités, elle est normalement un achat sans risque pour protéger sa précieuse console, surtout au prix demandé : 60 dollars en version de base et jusqu’à 100 dollars avec tous ses accessoires.

Pourtant, les premiers retours des utilisateurs sont unanimes et pointent du doigt un défaut de conception potentiellement dangereux pour votre console : la coque provoque un décrochage accidentel des Joy-Con 2.

Une protection ultime… avec une faille

Sur le papier, la Killswitch a tout pour plaire. C’est une armure pour la Switch 2, avec une coque rigide, une prise en main améliorée grâce à un grip texturé, une béquille robuste et un écosystème d’accessoires modulaires.

Cependant, de nombreux utilisateurs, sur les forums Reddit et sur YouTube, ont démontré que lorsque la coque est installée, les Joy-Con 2 se détachent de la console avec une facilité déconcertante.

Là où il faut normalement une pression sur le bouton d’éjection ou une force de traction significative, un simple mouvement ou une légère poussée vers le haut suffit à désolidariser la manette de la console. Le risque est évident : en pleine partie, un mouvement un peu vif pourrait envoyer valser un Joy-Con, ou pire, faire tomber la console elle-même.

La réponse de Dbrand

Face à la controverse grandissante, Dbrand s’est fendu d’une longue communication sur Reddit.

Il n’en vient pas directement à des aveux, mais explique l’effet de levier induit pas la structure des protections de Joy-Con 2. Leurs coques réduisent en effet la séparation entre les manettes et le corps de la console, élément pourtant indispensable au bon maintien des Joy-Con 2 comme l’explique Nintendo dans son Welcome Tour.

L’accessoiriste américain ajoute que pour qu’un Joy-Con 2 se détache, il faut absolument respecter trois critères :

Vous tenez spécifiquement la console uniquement par les Joy-Cons, de telle sorte que vos doigts n’ont aucun contact de soutien avec la console principale

Vous tenez la Switch 2 d’une seule main

Votre Switch 2 est maintenue parallèlement au sol

Ce cas de figure, Dbrand le conchie, indiquant « soyons un peu fermes : personne ne tient habituellement sa Switch 2 de cette façon. » Pas faux.

De multiples tests complémentaires ont été menés par ses équipes et sur une dizaine de situations, un seul cas provoque le détachement d’un Joy-Con 2, celui expliqué ici.

Au lieu de s’arrêter là, Dbrand a investigué pour trouver l’origine de cette situation. L’entreprise explique que la tolérance de fabrication de leur coque, bien que minime, est suffisante pour interférer avec l’équilibre du verrouillage des Joy-Con, le rendant moins efficace : « Nous pensons que cela est dû au fait que ces Joy-Con Grips présentent une lèvre de fixation intérieure un poil plus épaisse que prévu. Quand on dit « un poil », on le prend au sens littéral. L’augmentation nécessaire pour provoquer la différence entre « le mien ne se détache pas » et « WTF, pourquoi celui-ci se détache-t-il si facilement ? » est d’environ 0,12 mm. »



L’augmentation nécessaire pour provoquer la différence entre « le mien ne se détache pas » et « WTF, pourquoi celui-ci se détache-t-il si facilement ? » est d’environ 0,12 mm. »



Détachables sur le KillSwitch, les Joy-Con 2 sont enfermés dans des protections avec grips additionnels. Pour les maintenir, Dbrand a été obligé de placer un rebord sur le côté qui vient s’attacher à la console, comblant ainsi en partie l’espace laissé libre par Nintendo pour limiter l’effet de levier.

Chaque pièce injectée ayant une marge d’erreur, celle de Dbrand est trop élevée et le détachement dans un cas de figure se produit si la lèvre est un poil trop épaisse.

Une solution de remplacement mise en place

Reconnaissant non pas une erreur, mais un axe d’amélioration, l’accessoiriste annonce travailler sur une nouvelle version corrigée en réduisant sa marge d’erreur. L’entreprise a mis en place un programme pour que les clients actuels touchés puissent recevoir gratuitement la nouvelle version dès qu’elle sera disponible courant juillet.

Si c’est votre cas, il vous faut envoyer un mail à robots@dbrand.com avec comme objet « Joy-Cons de juillet » en décrivant le scénario rencontré.

Et Dbrand de conclure que si « cela ne reflète en rien la façon dont les utilisateurs tiennent leur Switch 2 […] la tolérance d’épaisseur de la lèvre est un élément que la communauté nous a aidés à identifier à juste titre. Nous y apportons la même attention que pour tout problème qui se présente et espérons que la solution résoudra ce problème de manière significative dans le cadre d’une utilisation régulière, pour toutes les personnes concernées. »

