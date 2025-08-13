Pourquoi les trottinettes électriques Segway-Ninebot vont être encore plus faciles et pratiques à réparer

Segway-Ninebot s’allie à Repair and run pour proposer un service après-vente renforcé sur ses trottinettes électriques en France. Ce partenariat permettra aux ateliers du réseau d’accéder aux pièces d’origine et de bénéficier d’une formation dédiée.

Segway-Ninebot annonce un partenariat avec Repair and run, réseau spécialisé dans la réparation de trottinettes et vélos électriques. Objectif : offrir aux clients un service après-vente plus rapide et mieux dispatcher sur le territoire, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Pièces détachées pour toutes les boutiques

Repair and run est implanté dans de nombreuses villes françaises, dont Paris, Lille, Dunkerque, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Perpignan et Béziers. L’enseigne revendique plus de 30 000 réparations effectuées chaque année dans ses boutiques-ateliers. Selon l’entreprise, son réseau couvre environ 40 % des trottinettes électriques vendues en France, principalement via des distributeurs comme Electro Dépôt, Boulanger, Fnac et Darty.

Grâce à ce partenariat, les ateliers Repair and run auront désormais accès aux pièces détachées d’origine de Segway-Ninebot. En clair, cela garantit qu’en cas de panne, une boutique pourra facilement et rapidement remplacer la pièce défectueuse si nécessaire.

Formation dédiée

« Les techniciens bénéficieront également d’une formation dédiée, assurée par les équipes de Segway-Ninebot, leur permettant de réaliser un service après-vente complet et de qualité pendant toute la durée de la garantie de deux ans », est-il indiqué dans le communiqué.

« Nous sommes fiers d’accompagner une marque comme Segway-Ninebot. En quelques années, la marque s’est imposée comme un acteur incontournable de la mobilité urbaine. Ensemble, nous souhaitons offrir aux utilisateurs un service après-vente fiable, rapide et accessible. Cette collaboration s’inscrit dans une ambition commune : proposer une expérience de mobilité fluide et durable », a déclaré Charles Bocquillon, Directeur général Repair and run.

Pour Rudy Godoy, Directeur France de Segway-Ninebot : « Dans le cadre de notre développement rapide, nous avons voulu repenser l’expérience client et notamment, proposer des réparations rapides et à proximité des lieux de vie. Repair and run était le bon acteur pour cela du fait de sa couverture nationale et de son expérience ».