Pourquoi cette voiture hybride aux 1 000 km d’autonomie est une aberration pour la planète

Annoncée quelques mois plus tôt, la nouvelle Zeekr 9X dévoile ses caractéristiques techniques. Cette voiture hybride chinoise a notamment le droit à une immense batterie de 70 kWh. Est-ce réellement justifié ?

Crédit : Zeekr

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles se livrent une bataille sans précédent. Celle-ci porte sur plusieurs sujets, tels que les technologies embarquées, la conduite autonome ou encore l’autonomie. Et généralement, pour parcourir de grandes distances, il faut une grosse batterie. Et s’il y a bien un constructeur qui l’a compris, c’est Zeekr.

Une capacité démentielle

La firme chinoise, qui appartient au groupe Geely aux côtés de Volvo ou encore Lotus, propose déjà une gamme bien remplie de voitures électriques. Mais ce n’est pas tout, car elle avait levé le voile quelques mois plus tôt sur une inédite auto hybride, la première de sa gamme. Il s’agit du 9X, un grand SUV PHEV qui vient d’annoncer ses caractéristiques techniques détaillées. Et le point qui nous frappe le plus, c’est sans aucun doute la taille de sa batterie. En effet, cette dernière affiche une capacité très impressionnante de 70 kWh, comme le révèle le site de la marque.

Pour une voiture électrique, c’est une taille correcte. Mais pour un modèle hybride rechargeable, c’est peut-être un peu beaucoup. Ainsi, la voiture est capable de parcourir jusqu’à 380 kilomètres en mode 100 % électrique en une seule charge. Un chiffre qui s’exprime selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 320 kilomètres avec l’homologation WLTP. Ce qui est déjà énorme. Avec le moteur thermique en plus, le SUV peut facilement dépasser les 1 000 kilomètres. Mais est-ce réellement nécessaire ?

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Pas forcément. Car on sait que dans le cas d’une hybride rechargeable, la plupart des conducteurs ne rechargent pas assez souvent leur auto. Résultat, la voiture doit tracter une batterie vide, ce qui a pour effet de faire considérablement grimper la consommation. De plus, dans le cas du Zeekr 9X, la recharge est très rapide. Le SUV atteint les 6C, et donc une puissance maximale de 420 kW. Résultat, il ne faut que 9 minutes pour passer de 20 à 80 %. Alors pourquoi ne pas simplement avoir proposé une motorisation électrique ?

Sans doute pour rassurer les clients, et surtout, pouvoir annoncer un chiffre très élevé et faire trembler la concurrence. Sauf que dans la pratique, ce choix possède de nombreux inconvénients, à commencer par le poids. Car la voiture pèse plus de trois tonnes à vide, une aberration qui grève l’autonomie : un Tesla Model Y doté d’une batterie comparable dispose d’une autonomie de 750 km CLTC, quasiment le double de celle du Zeekr 9X !

Une puissance très élevée

Mais ce n’est pas seulement la taille de la batterie qui est démentielle sur cette voiture. En fait, tout l’est. Car cette dernière a aussi le droit à trois moteurs électriques, en plus du bloc thermique. Le tout développe alors une puissance hallucinante de 1 381 chevaux, ce qui permet au 9X de rivaliser avec le Yangwang U8. Le SUV hybride rechargeable peut réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes et atteint une vitesse maximale de 240 km/h. Selon Zeekr, il n’y a une différence que de 0,2 seconde lorsque la batterie est vide.

Le grand SUV mesure pas moins de 5,24 mètres de long pour 2,03 mètres de large et 1,82 mètre de haut. Son empattement est quant à lui annoncé à 3,17 mètres, tandis qu’il peut accueillir jusqu’à six personnes à son bord. La voiture a le droit à un grand écran tactile dont la diagonale tourne autour des 15 pouces, propulsé par deux puces Nvidia Drive Thor-U, offrant une puissance de calcul de 1400 TOPS. En plus du combiné d’instrumentation, un autre écran est proposé aux passagers arrière, fixé au plafond.

La nouvelle Zeekr 9X sera officiellement dévoilée en Chine à la fin du mois d’août, lors du salon de Chengdu. Puis elle sera lancée au cours du 3ᵉ trimestre 2025, avec un prix de départ affiché autour des 600 000 yuans (environ 71 500 euros). Un tarif qui ne prend pas en compte les droits de douane auxquels sera soumise la voiture si elle arrive en Europe. Ce qui reste tout de même très peu probable.