Ce vidéoprojecteur LG 4K au look rétro perd plus de 400 € de son prix grâce à un code promo 

Le LG CineBeam est un vidéoprojecteur capable d’afficher une image Ultra HD 4K jusqu’à 120 pouces, le tout fonctionnant sous webOS. Et si jusqu’ici il fallait débourser 999 euros pour en profiter, aujourd’hui son prix chute à 585 euros grâce à un code promo.

Le LG CineBeam Q a été la star du CES 2024 : ce vidéoprojecteur connecté a tapé dans l’œil des visiteurs sur place et sur Internet avec son look intéressant. Un design novateur, à la fois moderne et rétro, pratique avec sa poignée et très simple à installer. Il se configure automatiquement et peut projeter une image de 120 pouces maximum, en 4K. Un objet aussi design que pratique, pour vivre de vrais instants cinéma à la maison, que vous pouvez vous procurer avec plus de 40 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du LG CineBeam Q

Son design original qui le rend facile à poser/exposer

La configuration automatique même si vous n’êtes pas en face

La qualité de l’image 4K et le contraste affiché

Depuis sa sortie en avril 2024, le vidéoprojecteur LG CineBeam Q est vendu 999,99 euros, mais si vous utlisez le code promo AFI-CINEBEAM-6 dans le panier, il passe à 585,06 euros. C’est presque moitié prix !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG CineBeam Q. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vidéoprojecteur aussi beau que performant

Le LG CineBeam Q est un vidéoprojecteur impressionnant à plus d’un titre. Déjà, son design : il s’agit d’une boîte rectangulaire de 135 x 135 x 80 mm de large. Il est surmonté d’une poignée rotative sur 360° qui permet de le transporter partout, mais aussi de le poser, que ce soit pour regarder vos vidéos ou juste l’exposer. Comme il ne pèse qu’1,5 kg, les deux options sont très simples à réaliser. L’alimentation a le bon goût d’être externe, comme ça, l’objet reste léger, pratique et transportable.

Pour ce qui est de l’image, le LG CineBeam Q peut afficher jusqu’à 120 pouces. C’est beaucoup plus que n’importe quel téléviseur sur le marché, même si nous vous recommandons de vous limiter à 100 pouces, pour profiter des meilleures performances. Le rapport de projection de 1,2:1 signifie que pour obtenir une image de 2,4 m, il faut un recul de 2,8 m. Donc, prévoyez de la place avant de commencer à faire chauffer le popcorn.

Une configuration automatique qui facilite la vie

Lorsque vous allumez le CineBeam Q, vous n’avez pas grand-chose à faire. Il est équipé de sorte à se configurer automatiquement, même si vous n’êtes pas placé totalement en face de la surface de projection. Que ce soit la mise au point ou la correction trapézoïdale, il s’occupe de tout en mesurant la distance qui le sépare de ladite surface et se configurer en conséquence. Bien sûr, si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez vous emparer de la télécommande pour faire ça manuellement.

Télécommande qui vous sert aussi à naviguer dans l’interface WebOS dépourvu du contrôle via le gyroscope de la télécommande. C’est dommage, mais pas non plus indispensable. Vous retrouvez l’interface d’un TV connecté avec toutes les applications et les services de streaming. Il y a aussi un lecteur média propriétaire qui permet de lire vos propres fichiers si jamais vous branchez un périphérique sur le port USB-C disponible à l’arrière du vidéoprojecteur.

Toutes les informations techniques sont détaillées dans notre test complet du LG CineBeam Q.

Dans notre guide d’achat sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment, vous retrouvez les derniers modèles qui ont le plus séduit dans la rédaction de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.