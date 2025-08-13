Le nouveau Tesla Model YL à six places roule déjà en Europe avec un équipement surprise

À peine dévoilée en Chine, la nouvelle Tesla Model YL à six places a déjà été aperçue sur les routes d’Europe. Un indice que cette voiture électrique familiale pourrait bientôt être vendue chez nous ?

Tesla Model YL // Source : Tesla Chine

Tesla ne chôme pas en ce moment, et fait tout son possible pour revenir sur le devant de la scène. Dépassé par BYD sur les ventes de voitures électriques dans le monde, le constructeur a vu sa côte de popularité fortement chuter ces derniers mois. En cause, le comportement de son patron, Elon Musk, mais pas seulement.

Une nouvelle version en Europe

En effet, les automobilistes se détournent aussi de la firme à cause de son manque de nouveautés, et surtout de la concurrence grandissante. C’est donc dans ce contexte assez tendu que Tesla vient de lever le voile sur une nouvelle version de son best-seller. Il s’agit de la Model YL, une inédite version allongée de quelques centimètres du SUV électrique. Cette dernière a également le droit à six places à son bord, et se destine majoritairement à la clientèle chinoise.

Cependant, il est tout à fait probable de voir arriver cette nouvelle déclinaison en Europe. Et ce alors que la firme basée au Texas avait levé le voile lors du dernier Mondial de l’auto de Paris sur une variante sept places. Celle-ci n’était pas restée longtemps dans le catalogue, car la Model Y restylée avait été présentée quelques mois plus tard. Et depuis, plus de nouvelles de cette version. Mais la déclinaison L pourrait bien faire son arrivée sur le Vieux Continent.

Le Tesla Model YL en Europe // Source : Carscoops

À vrai dire, elle y est même déjà, comme le rapporte le site Carscoops. Le site américain relaie des photos du SUV électrique en train de circuler sur des routes allemandes, à proximité du circuit du Nürburgring. Cependant, il est encore recouvert d’un épais camouflage, mais la silhouette ne trompe pas. Les experts remarquent en effet que certains éléments sont légèrement différents. Mais surtout, on remarque à l’arrière un petit détail qui fait la différence. Il s’agit d’un discret aileron, absent sur les versions standard.

En fait, on le retrouve uniquement sur la déclinaison Performance. On le voit en revanche assez subtilement sur la première photo officielle de la Model YL, ce qui signifie que toutes les motorisations y auront le droit. Selon le média américain, cet ajout servirait tout simplement à améliorer la stabilité de la voiture, qui a le droit à des porte-à-faux plus longs. L’empattement est aussi en légère hausse, comme nous l’avions indiqué dans un précédent article.

À quand chez nous ?

Le reste de la voiture demeure quant à lui inchangé, mais il faudra encore attendre de voir l’intérieur pour déceler les éventuelles différences. Hormis la présence d’une troisième rangée de sièges, bien évidemment. Pour mémoire, la nouvelle Tesla Model YL mesure 4,98 mètres de long, contre 4,80 mètres pour la version standard. Et désormais, la question de sa commercialisation en Europe commence à se poser. Pour l’instant, rien n’a été dit à ce sujet par le constructeur. Surtout que la voiture n’est pas encore disponible à l’achat en Chine.

Or, c’est d’abord à ce marché qu’elle se destine en priorité, les automobilistes chinois étant friands de ce type de carrosseries allongées. On pense par exemple aux BYD Tang L et Han L récemment dévoilés également et réservés à l’Empire du Milieu. La nouvelle Tesla Model YL se décline pour le moment en une seule version, avec deux moteurs électriques. De quoi afficher une puissance totale de 456 chevaux. Elle embarque une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 82 kWh fournie par LG.

Tesla Model YL

Cette dernière offre une autonomie généreuse de 751 kilomètres selon le cycle chinois CLTC (environ 580 kilomètres avec l’homologation WLTP), un chiffre quasiment identique à la version d’entrée de gamme. La plus grande batterie permet de compenser le fait que la version L soit plus grande, donc plus lourde, et qu’elle ajoute un moteur électrique supplémentaire. Son lancement est prévu au cours de l’automne 2025 en Chine, mais elle pourrait ensuite arriver dans la foulée ou courant 2026 en Europe.