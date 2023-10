Test Corsair K70 Core : un clavier gamer efficace et accessible

Corsair se lance à son tour sur le segment des claviers gamer à interrupteurs lubrifiés avec le K70 Core, un modèle relativement accessible et qui semble tout avoir pour séduire le joueur en quête d’une excellente expérience de frappe.

Le clavier gamer Corsair K70 Core est un modèle relativement simple qui se concentre sur l’expérience de frappe et ne fait pas dans la surenchère d’artifices et de fonctionnalités. Son design relativement simple cache en réalité une première chez Corsair : la présence d’interrupteurs lubrifiés et de plusieurs éléments acoustiques pour parfaire l’expérience de frappe.

Au-delà de ces arguments prometteurs, le K70 Core est livré avec un repose-poignet aimanté et est équipé d’une molette multifonction. Clavier gamer oblige, ses interrupteurs profitent d’un éclairage RGB personnalisable et il est évidemment compatible avec le pilote Corsair iCue qui permettra de personnaliser toutes ses fonctionnalités.

Le K70 Core est proposé au prix compétitif de 100 euros, ce qui pourrait bien être son principal argument de vente puisqu’il n’a finalement pas réellement de concurrent dans cette gamme de prix.

Un design simple, basique

La marque américaine a toujours proposé des design très affirmés sur ses claviers de jeu. Le K70 Core fait un peu exception sur ce plan avec son châssis étonnamment sobre et discret. Quasi exclusivement construit en plastique noir, sa seule « excentricité » réside dans ses bords biseautés qui lui donnent un léger supplément d’âme. Fort heureusement, la partie supérieure de la coque, sur laquelle reposent les interrupteurs, est quant à elle faite d’aluminium.

Malgré cela, le K70 Core reste un clavier léger et quelque peu sensible à la torsion. Sans que cela ait un réel impact sur son utilisation, on note néanmoins que la marque a fait quelques économies à ce niveau, comparativement à d’autres modèles déjà passés entre nos mains. Des économies ont également été faites au niveau de la connectique qui se contente d’un câble USB non tressé et non amovible.

Les interrupteurs mécaniques, qui trônent directement sur la plaque supérieure, profitent d’un éclairage RGB très qualitatif et puissant. Ils sont surmontés de touches en plastique ABS relativement classiques, mais dotées d’une finition légèrement rugueuse qui les rend très agréables au toucher. Tous les caractères sont découpés correctement et profitent ainsi de l’éclairage RGB une fois la nuit tombée.

En dehors de son agencement classique (et plein format), le K70 Core s’équipe d’une molette installée en haut à droite du pavé numérique. Cette dernière se montre relativement imposante et intègre des inserts jaunes qui pourraient laisser penser à des LED, mais qui n’en sont pas. Elle est installée à proximité immédiate des LED d’indication et fonctionne de concert avec le bouton iCue positionné juste à côté.

Pour plus de confort, le K70 Core est livré avec un repose-poignet entièrement en plastique qui se positionne « automatiquement » grâce à ses puissants aimants intégrés. Si cet ajout est apprécié, les reliefs présents à sa surface ne sont pas forcément très agréables sur de longues sessions d’utilisation. Ils ont par ailleurs tendance à emprisonner les poussières…

Étonnamment, c’est la partie invisible du clavier qui semble la plus travaillée. En effet, en jetant un œil sous le châssis, on découvre un imposant logo Corsair, associé à des reliefs très modernes. Plus sérieusement, et pour parfaire un peu plus le confort, deux imposants patins escamotables permettront de modifier l’inclinaison du clavier.

Des interrupteurs lubrifiés bienvenus

L’expérience de frappe est donc le principal atout du K70 Core. Corsair se lance à son tour dans la lubrification en usine de ses interrupteurs et ajoute deux couches de matériaux isolants dans le châssis du clavier pour parfaire un peu plus la partie acoustique.

Sur le papier, notre modèle est équipé d’interrupteur linéaire « Rouge » avec un point d’activation à 1,9 mm, pour une course totale de 4 mm. La force d’activation nécessaire est de 45 g. Il s’agit donc d’interrupteurs linéaires très classiques et relativement réactifs qui ont pour principal atout d’être lubrifiés en usine et d’être accompagnés d’un châssis traité acoustiquement.

Sans pour autant révolutionner le genre, ces interrupteurs sont effectivement agréables à utiliser et le travail réalisé par Corsair se ressent à chaque frappe. La course des switches est plus fluide, plus douce et le seul l’impact des touches en fin de course ne se fait entendre. Le clavier limite ainsi la résonance grâce aux deux couches d’isolant installées à l’intérieur.

Le K70 Core reste néanmoins en deçà d’un ROG Strix II 96 en termes d’expérience de frappe, mais fait mieux que les modèles équipés des traditionnels Cherry MX Red. Il est en cela un compagnon de jeu intéressant pour les adeptes des FPS, mais également pour de la rédaction pure où il est possible d’enchainer les frappes très efficacement.

Un pilote complet et une molette rigide

Fidèle au poste, le pilote Corsair iCue permet de libérer tout le potentiel du K70 Core, à commencer par la réattribution des différentes touches. Ici, de nombreuses options sont proposées, allant des fonctionnalités de la souris, aux raccourcis système ou encore aux macros. De la même façon, l’éclairage RGB des interrupteurs est entièrement personnalisable à l’aide de préréglages ou touche par touche.

Le K70 Core dispose aussi d’un onglet dédié à ses « performances » qui se contente finalement de régir les touches désactivées lorsque le mode jeu est enclenché. Si l’on s’attendait à pouvoir personnaliser la molette comme c’était le cas sur le K100 RGB, c’est finalement impossible.

En effet, la molette se contente ici de cinq fonctionnalités originelles qu’il sera impossible de modifier. Au menu : contrôle du volume, de la luminosité, du défilement et du zoom. Cette molette a néanmoins un avantage supplémentaire : elle est cliquable et dispose ainsi d’une troisième fonction pour chacun de ses profils.

La bascule entre les différents modes de fonctionnement se fait à l’aide de la touche F12, associée à la touche « Fn ». Cependant, il n’y a aucun retour visuel sur le mode actuellement enclenché, alors qu’iCue propose un code couleur pour chacun d’eux. Dommage.

Plus classiquement, les différents réglages peuvent être sauvegardés dans des profils à associer aux jeux et aux applications. Corsair fait toujours la distinction entre les réglages « classiques » et les réglages « matériels » qui sont, eux, fonctionnels même sans iCue.

Notez qu’en dehors d’iCue, le K70 Core dispose de quelques raccourcis accessibles av

Le clavier Corsair K70 Core est disponible au prix conseillé de 120 euros.