Test Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless : un excellent clavier au format atypique

Asus continue le développement de sa gamme de claviers gamer avec le ROG Strix Scope II 96 Wireless, un modèle sans-fil au format un peu particulier. En dehors de son agencement spécifique, ce modèle a de nombreux arguments pour convaincre les joueurs exigeants.

Le clavier gamer Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless est un clavier 96 %, donc relativement compact sans pour autant faire l’impasse sur de trop nombreuses touches. Ce modèle sans-fil (c’est dans son nom), dispose d’une triple connectivité et pourra fonctionner de concert avec la souris Harpe Ace grâce à un unique dongle.

Dans la droite lignée des précédents modèles de la marque passés entre nos mains, le Strix Scope II 96 Wireless s’équipe d’interrupteurs mécaniques remplaçables, lubrifiés et très qualitatifs. La marque retente de séduire les amateurs de claviers customs avec un modèle vendu pour la coquette somme de 190 euros.

Un clavier compact, mais sans réel compromis

Commençons par la principale particularité du Scope II 96 : son format. Il s’agit d’un clavier « 96 % », qui, avec le même encombrement qu’un clavier TKL, parvient à regrouper presque toutes les touches et fonctions d’un clavier plein format. Cela est rendu possible par un rapprochement des différentes zones de touches et à un léger réagencement.

Ainsi, les touches directionnelles sont rapprochées des touches principales, comme sur un ordinateur portable. Le pavé numérique est, lui aussi, plus proche et la touche « 0 » prend un format réduit relativement perturbant lors des premières heures d’utilisation. Les fonctions habituellement présentes entre la zone de frappe et le pavé numérique sont déplacées en haut ou reléguées en fonctionnalité secondaire d’autres touches.

À l’usage, ce format particulier n’a quasiment que des avantages. Le pavé numérique est là, ainsi que toutes les fonctions et touches principales. Le tout, dans un format à peine plus grand qu’un clavier TKL, qui laisse ainsi de la place pour la souris. Seuls la proximité des touches et l’agencement particulier demanderont un léger temps d’adaptation.

Côté design, Asus garde le cap avec un clavier sobre, à l’image des dernières sorties de la marque. Le châssis est construit sur une base plastique, surmontée d’une plaque en métal gris anthracite. Il s’accompagne d’un repose-poignet amovible et aimanté qui s’intègre parfaitement, mais manque un peu de rembourrage. Visuellement, le Strix Scope II 96 est très réussi !

Les interrupteurs mécaniques « remplaçables à chaud » sont surmontés de touches en ABS, alors qu’on aurait préféré retrouver du PBT, encore une fois… Les caractères sont très bien découpés et profitent ainsi de l’éclairage RGB intégré qui permet une bonne lecture des symboles et raccourcis. La marque conserve néanmoins sa police très typée gamer qui enlève selon nous un peu de « classe » au clavier.

L’éclairage RGB se poursuit jusqu’à un imposant bouton, qui accompagne la molette personnalisable présente en haut à droite du clavier. Point d’écran ici, mais une zone d’affichage lumineuse positionnée entre la zone de frappe et le pavé numérique. Elle permet de consulter d’un coup d’œil le mode de fonctionnement de la molette, l’activation ou non des différents modificateurs du clavier ainsi que les appareils connectés en Bluetooth.

La tranche arrière du Scope II 96 accueille le commutateur d’alimentation (et de mode de connexion), le connecteur USB C pour la charge ou le fonctionnement filaire, de même qu’un emplacement pour stocker le dongle USB. Enfin, la partie inférieure abrite les pieds escamotables à double inclinaison, qui permettent comme toujours de modifier l’inclinaison du châssis pour plus de confort.

S’il n’est pas aussi bien fourni que le ROG Azoth, le Scope II 96 est livré avec un câble USB tressé de deux mètres, une barre d’espace supplémentaire plus « stylée », un outil d’extraction des capuchons et des interrupteurs ainsi qu’un adaptateur pour le dongle.

Liberté du sans-fil et autonomie correcte

Comme la plupart des claviers sans-fil de la marque, le Strix Scope II 96 Wireless dispose d’une triple connectivité toujours appréciable. Il pourra bien évidemment être utilisé en filaire, mais dispose par ailleurs d’une liaison Bluetooth (jusqu’à trois appareils) et surtout d’un dongle USB pour une liaison 2,4 GHz à privilégier pour le jeu. Petite nouveauté : le dongle peut maintenant être utilisé également pour la souris ROG Harpe Ace, et probablement pour de nouveaux modèles à venir.

Cette liaison sans-fil s’est comme souvent montrée infaillible durant ces quelques semaines de test. Aucune latence n’est réellement perceptible et la communication n’a jamais été interrompue ni même dégradée alors que le dongle n’était pas particulièrement proche du clavier.

Du côté de l’autonomie, Asus annonce jusqu’à 1 500 heures sur une seule charge, sans pour autant détailler le mode de connexion utilisé ni les réglages de l’éclairage RGB. Il y a fort à parier que cette mesure a été réalisée en Bluetooth, sans éclairage RGB.

Durant notre test, avec l’éclairage RGB activé, il aura fallu un peu moins d’une semaine pour faire tomber la batterie à 50 % de sa capacité, à raison de 4 à 6 heures d’utilisation par jour en alternant entre les deux modes de connexion. On s’approche donc d’une autonomie de l’ordre de 60 heures, en utilisation « normal ».

Une expérience de frappe très convaincante

Nous avons toujours salué l’excellente expérience de frappe procurée par les interrupteurs ROG RX qui équipent une multitude de claviers de la marque. Le Scope II 96 fera exception puisqu’il est équipé de nouveaux interrupteurs NX Snow, semblables à de traditionnels interrupteurs rouges, mais diablement plus efficaces.

C’est ici qu’Asus tire son épingle du jeu en proposant un clavier doté d’interrupteurs qualitatifs, lubrifiés en usine et installés sur un châssis doté d’éléments acoustiques pour parfaire au maximum l’expérience de frappe. Et, il faut le dire très franchement : c’est une réussite !

Au menu ici : un point d’activation à 1,8 mm, avec une force d’activation de 40 g pour une force totale de 53 g. Ces caractéristiques, associées à la conception et à la lubrification d’usine, procurent une expérience de frappe excellente. Ces interrupteurs sont fluides, réactifs, précis et très agréables grâce au bon travail d’insonorisation du châssis. Si l’on n’atteint pas l’excellence d’un GG Ironclad V2, on s’en rapproche très franchement et c’est une très bonne chose pour le marché des claviers de jeu !

https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2023/09/soundtest-strix-scope-II-wireless.mp3 « >.

Tout cela rend le clavier aussi bien à l’aide en jeu qu’en rédaction, pour ceux qui recherchent un modèle réactif et doté d’interrupteurs linéaires. Notez par ailleurs que le Scope II 96 est également proposé avec des interrupteurs tactiles.

Des fonctionnalités complètes, malgré son format compact

Bien que l’on regrette son interface encore un peu fouillis et lourdingue, c’est vers le logiciel Armoury Crate qu’il faudra se tourner pour personnaliser en détail les réglages sur Scope II 96 Wireless. Comme précisé précédemment, il est possible d’utiliser son dongle avec certaines souris de la marque, d’où la présence d’un menu dédié à cette fonction.

Toutes les touches du clavier peuvent être réattribuées avec différentes fonctions dont la liste serait trop longue pour être listée ici. Cette dernière va des touches de clavier, aux raccourcis Windows en passant par des macros pouvant être enregistrées au sein du logiciel.

L’éclairage RGB des interrupteurs est évidemment modifiable, grâce à différents effets préconfigurés, mais pareillement grâce à Aura Creator, qui permet une personnalisation plus poussée et synchronisable entre tous les appareils de la marque (et de certains autres constructeurs). Notez d’ailleurs que le bouton ROG peut au choix utiliser une couleur RGB personnalisée ou servir d’indicateur de batterie.

Ce dernier est directement associé à la molette personnalisable positionnée à ses côtés. Par défaut, elle se contente de contrôler le volume du système. Son attribution change à chaque appui sur le bouton ROG pour notamment contrôler la lecture multimédia ou la luminosité du clavier. La fonction actuellement activée est d’ailleurs matérialisée par une icône lumineuse entre la zone de frappe et le pavé numérique.

Il est finalement possible de personnaliser l’attribution de la molette avec des fonctions personnalisées, semblables à ce que peuvent recevoir les autres touches du clavier. Les possibilités sont alors quasi infinies et l’utilisateur pourra personnaliser le fonctionnement de cette dernière selon son utilisation.

Le dernier onglet est dédié aux réglages liés à l’autonomie et à l’économie d’énergie. Tous les paramètres cités jusqu’ici pourront d’ailleurs être sauvegardés dans des profils, à associer aux jeux et applications pour une bascule automatique et transparente.

En dehors des options accessibles via Armoury Crate, et du fait de son format, le Scope II 96 Wireless dispose d’une multitude de fonctions secondaires sur ses touches, accessibles grâce à la touche « Fn ». Ainsi, on profite de raccourcis multimédias, du contrôle des profils et de l’éclairage RGB ou encore d’un affichage plus précis du niveau de batterie. De bonnes idées que l’on retrouve de plus en plus sur les claviers compacts.

Prix et disponibilité

Le clavier Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless est proposé au prix conseillé de 190 euros.