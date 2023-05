Asus fait un pas de géant vers le marché des claviers custom avec le ROG Azoth, un modèle sans-fil haut de gamme au format 75 %. Sur le papier, c’est probablement l’un des meilleurs claviers du moment.

Le clavier gamer Asus ROG Azoth est… différent, comme l’était le Ironclad V2 de GG testé quelques semaines avant auparavant. Ce nouveau modèle entend bien faire découvrir le monde des claviers custom au grand public tout en proposant des prestations extrêmement complètes.

Il se démarque par son format 75 %, relativement rare, mais surtout par le travail réalisé pas Asus sur l’acoustique et l’expérience de frappe. Au menu : interrupteurs mécaniques lubrifiés et interchangeables, triple couche d’isolant acoustique et fourniture d’un kit complet de lubrification.

Pour le reste, il s’agit d’un clavier sans-fil doté d’un écran OLED semblable à ceux présents chez SteelSeries, doté d’une triple connectivité et d’un positionnement tarifaire très haut de gamme. En effet, ce nouveau modèle est proposé au prix prohibitif de 290 euros.

Un clavier solide et parfaitement assemblé

Le ROG Azoth étonne dès la sortie de la boite avec son format 75 %. À la différence des modèles 65 % déjà passés entre nos mains, cet agencement conserve la rangée de touches supérieures et sépare plus distinctement les flèches directionnelles et les quatre touches supplémentaires situées à droite. Malgré ce format compact, il impressionne par son poids relativement élevé de presque 1,2 kg, qui lui assure une stabilité à toute épreuve.

La qualité d’assemblage est également au rendez-vous et il n’y a rien à redire sur ce point. Le châssis est construit sur une base en plastique dur, sur laquelle est installée une imposante plaque en métal anthracite. Les interrupteurs sont positionnés légèrement en retrait pour faciliter l’intégration des éléments acoustiques et limiter l’épaisseur globale du clavier.

Asus n’est pas encore décidé à proposer des touches en PBT sur ce modèle et il faudra donc se contenter du traditionnel ABS. Néanmoins, nous apprécions l’utilisation de deux teintes différentes pour les modificateurs, ce qui confère au ROG Azoth une apparence un peu plus originale. L’éclairage RGB est évidemment de la partie et tous les caractères sont parfaitement découpés.

Malgré son format réduit, le ROG Azoth dispose de quelques appendices supplémentaires avec notamment un écran OLD personnalisable, sur lequel nous reviendrons plus loin, et une molette de contrôle, elle aussi personnalisable. Si elle se révèle moins facilement accessible que sur des modèles concurrents, elle est toutefois beaucoup plus discrète et parfaitement intégrée.

Au global, le design du ROG Azoth est réussi. Le clavier se veut plus discret et passe-partout que les autres modèles de la marque et profite surtout d’une excellente qualité d’assemblage. Il ne lui manque qu’un repose-poignet et des touches en PBT pour être parfait. Enfin, son poids pourra également déranger, malgré les avantages qu’il apporte.

La charge du clavier est assurée par un port USB C présent sur la partie arrière gauche du châssis. À droite, le ROG Azoth accueille un emplacement pour le dongle USB et un commutateur à trois positions permettant de sélectionner le mode de fonctionnement. Ce dernier se montre accessible et permet de basculer entre les deux modes de connexion sans réfléchir.

Pour finir, le dessous du châssis accueille deux patins escamotables à deux positions, qui autorisent ainsi trois inclinaisons différentes. Par son épaisseur, et en l’absence de repose-poignet, nous avons trouvé plus confortable d’utiliser l’Azoth avec son inclinaison par défaut.

Le ROG Azoth est par ailleurs livré avec un kit complet d’entretien et de lubrification des interrupteurs. Ces derniers étant interchangeables, trois switches de remplacement (ou d’entrainement) sont fournis. On retrouve également une plaque pour disposer les interrupteurs pendant la maintenance, ainsi qu’un outil permettant de démonter ces derniers.

Enfin, la marque livre aussi les outils pour extraire les capuchons des touches de même qu’un second pour extraire les interrupteurs du clavier. S’ils sont effectivement lubrifiés d’usine, l’utilisateur pourra lui-même le faire à l’aide du lubrifiant et du pinceau présents dans le kit.

Nous saluons la démarche d’Asus avec ce kit. C’est une première pour une marque « grand public » qui prend ainsi l’initiative de faire découvrir à un public par forcément averti, les joies des claviers mécaniques custom. On espère que cela ne sera pas un coup d’essai et que d’autres constructeurs s’y mettront, tout en faisant doucement baisser le prix de ce passe-temps si particulier.

Des fonctionnalités très complètes grâce à Armoury Crate

Le ROG Azoth profite des habituels raccourcis intégrés à ses touches et accessibles avec la touche Fn. On peut ainsi basculer simplement entre les différents profils, personnaliser l’éclairage ou encore activer le traditionnel mode « Furtif », qui réduit instantanément toutes les fenêtres et coupe le son du système.

Un certain nombre de ces fonctionnalités sont également accessibles au travers de l’écran OLED intégré. Le bouton principal permet alors de basculer entre les différents réglages et la molette sera utilisée pour les modifier. On retrouve notamment la gestion du volume, le contrôle des médias et une personnalisation de l’éclairage RGB.

Armoury Crate nous laisse ensuite plus de latitude pour personnaliser l’écran. Différentes animations sont proposées et l’utilisateur pourra ajouter les siennes, de même que de simples images. Une bannière personnalisée peut aussi être ajoutée avec le texte de notre choix. Le clavier peut par ailleurs afficher les détails sur le morceau en cours de lecture et y adjoindre un visualiseur. Enfin, un module dédié aux informations du système est présent et personnalisable. Comme souvent, ces différentes fonctionnalités tiennent plus du gadget que de la vraie révolution.

Plus intéressant : la molette est, elle aussi, personnalisable. En dehors des réglages précédemment cités, ses trois actions peuvent être attribuées aux fonctions ou raccourcis de notre choix. Elle pourra donc prendre du sens dans certains logiciels pour accéder rapidement au zoom ou à toute autre action pertinente. Pour ce type d’usage, on aurait cependant préféré que la molette soit positionnée à gauche du clavier.

En dehors des fonctionnalités spécifiques à l’Azoth, Armoury Crate propose une personnalisation complète des touches du clavier, avec de nombreuses fonctionnalités. De la même façon, l’éclairage est entièrement modifiable avec différentes animations tout en offrant la possibilité de créer ses propres effets avec Aura Creator.

Tous les réglages présentés jusqu’ici peuvent être enregistrés dans des profils. Ces derniers prennent tout leur sens une fois associés aux jeux et applications pour profiter d’une bascule automatique en fonction des cas d’usage. En revanche, certaines des fonctionnalités, notamment celles liées à l’écran, nécessitent que le logiciel soit installé et en route pour fonctionner.

Autonomie et connectivité

C’est presque devenu un standard maintenant : le ROG Azoth est équipé d’une triple connectivité. Le joueur exigeant préfèrera la liaison radio 2,4 GHz et pourra se contenter du Bluetooth pour une utilisation plus classique. Enfin, il reste possible d’utiliser le clavier en filaire, quand la batterie est vide ou qu’il n’y a pas d’autre choix.

En filaire et en radio 2,4 GHz, l’Azoth répond au doigt et à l’œil. Nous n’avons constaté aucune latence ni aucun problème particulier durant nos deux semaines de test. Ces deux semaines ont également été l’occasion de mesurer l’autonomie du clavier, annoncée pour 2 000 heures par le constructeur. Il nous est difficile de mesurer précisément cette valeur, mais nous pouvons assurer qu’après deux semaines d’utilisation quotidienne, la batterie était encore à plus de 60 %, ce qui laisse présager une excellente autonomie !

Une frappe extrêmement qualitative

Le ROG Azoth fait jusqu’ici un sans-faute, et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La marque a tout misé sur l’expérience de frappe, pour se rapprocher de ce qui se fait de mieux : les claviers custom. Notre modèle de test est ainsi équipé d’interrupteurs ROG NX rouges, donc linéaires. Le point d’activation est situé à 1,8 mm, avec une force d’activation nécessaire de 40 g. Sur le papier, il s’agit d’interrupteurs très réactifs.

Le travail de lubrification se ressent rapidement lors des premières minutes de frappe. La course des interrupteurs est très fluide et cela augmente la sensation de réactivité de l’ensemble. Ce sont surtout les touches modificatrices et la barre espace qui mettent le plus en avant le travail acoustique réalisé sur le clavier. On retrouve ainsi cette frappe satisfaisante et qualitative.

Le châssis y est aussi pour beaucoup, grâce à l’optimisation acoustique réalisée par Asus. Cela se ressent à l’oreille par une absence totale de résonance lors de la frappe. En clair, seul l’impact des touches en fin de course se fait entendre. Sur l’expérience de frappe, le ROG Azoth fait mieux que tous ses concurrents, à l’exception de l’Ironclad V2, qui ne joue pas réellement dans la même cour.

Très logiquement, l’expérience en jeu ne diffère pas de celle constatée en rédaction. L’Azoth est très réactif, très fluide et vraiment agréable à utiliser. Il a été mis à l’épreuve sur plusieurs titres dont notamment Call Of Duty. Les interrupteurs offrent par ailleurs un rebond efficace, qui parfait encore un peu plus l’expérience de frappe en enchainant rapidement les actions.

S’il fallait lui trouver un reproche par rapport à d’autres modèles de la marque, nous lui reprocherions la stabilité de ses touches. Néanmoins, sur ce point, il n’est pas pire que tous ses concurrents basés sur des interrupteurs de type Cherry. En bref, on espère un jour voir arriver un Azoth avec des interrupteurs ROG RX.

Prix et date de sortie du clavier Asus ROG Azoth

Le clavier gamer Asus ROG Azoth est disponible au prix conseillé de 290 euros.