Test Logitech G Pro X TKL Rapid : de l’analogique, enfin !

Cinq ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Logitech pour enfin proposer sur le marché un clavier équipé d’interrupteurs à Effet Hall. Cinq ans pour enfin profiter de l’activation rapide et de la double activation sur un clavier de la marque suisse. Cinq ans pour voir arriver le G Pro X TKL Rapid dont nous vous proposons le test aujourd’hui.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier gamer Logitech G Pro X TKL Rapid est donc le premier clavier de la marque à être équipé d’interrupteurs analogiques. Disponible chez la concurrence depuis cinq ans maintenant, cette technologie qui a le vent en poupe permet une personnalisation plus poussée du fonctionnement des claviers et en améliore grandement les performances.

Avec le G Pro X TKL Rapid, Logitech se lance enfin sur ce segment avec un clavier destiné à l’esport. Plutôt simple, ce nouveau modèle au format TKL inaugure au passage un nouveau design très discret et se positionne comme un modèle pragmatique qui va à contrecourant du G915 X LightSpeed dévoilé en parallèle.

La bonne surprise vient de son prix, puisque le G Pro X TKL Rapid est proposé au prix conseillé de 190 euros. Un tarif « raisonnable » pour un clavier Logitech de cette trempe, surtout si on le compare à ses concurrents directs chez SteelSeries ou Razer.

Un châssis très plastique, mais un assemblage impeccable

Au déballage, la déception est palpable. Déjà parce que Logitech n’a pas jugé bon de fournir la housse de transport rigide qui accompagne généralement ses claviers « Pro », mais aussi parce que ce nouveau modèle reprend en réalité le même châssis que le G Pro X TKL présenté un an auparavant. En dehors des boutons liés à la liaison sans-fil du précédent modèle, les deux claviers sont parfaitement identiques.

Pour autant, et malgré l’absence de nouveauté, ce design reste convaincant. Le clavier est construit autour d’un châssis entièrement en plastique sur lequel est greffée une plaque en métal qui accueille les interrupteurs. De fait, et malgré son épaisseur importante, le G Pro X TKL est un clavier très léger. Et, c’est ce justement ce qui tranche le plus avec les claviers haut de gamme qui passent entre nos mains. Cela n’affecte cependant pas sa rigidité qui reste impeccable.

Compact grâce à son format TKL, le G Pro X TKL Rapid se contente de ses touches classiques qu’il complète avec plusieurs boutons dédiés aux contrôles multimédias. Ceux-ci sont secondés par une molette de contrôle du volume et le tout s’installe sur la partie supérieure droite du clavier. On dispose ensuite d’un bouton permettant d’actionner le mode jeu et accompagné d’un dernier bouton agissant sur la puissance de l’éclairage RGB.

Les interrupteurs (remplaçables à chaud) prennent place directement sur la plaque métallique et sont surplombés de capuchons en plastique PBT. Encore une fois, si l’éclairage RGB très puissant se diffuse bien au travers des touches, il est à noter que certains caractères secondaires n’y sont pas découpés. Une constante sur les claviers Logitech, qui complique leur lecture une fois la nuit tombée.

La connectique est assurée par un port USB C, associé à un câble amovible relativement long. Si celui-ci n’est cependant pas tressé, il a le mérite d’être très fin et surtout très souple. On évite ainsi les imposants câbles rigides que l’on retrouve parfois sur certains claviers concurrents.

Enfin, le clavier dispose de patins escamotables autorisant deux inclinaisons distinctes afin de s’adapter aux préférences de chacun. On pourrait regretter l’absence d’un repose-poignet, mais l’épaisseur du G Pro X TKL permet une utilisation sans contorsion excessive.

Une expérience de frappe revue

Logitech reste avare en détail concernant ses premiers interrupteurs analogiques. En dehors de leur force d’activation nécessaire de 35 g et de leur lubrification en usine, on ne sait rien de plus. En revanche, une chose est certaine : ce sont, à date, les meilleurs switches de la marque. Une affirmation qui fait par ailleurs fi de leurs fonctionnalités avancées que nous abordons dans la partie suivante.

Très réactifs, ces interrupteurs proposent une course fluide et une stabilité très correcte qui permet d’enchainer les actions avec une grande efficacité. Sans atteindre l’expérience proposée par les claviers GG ou certaines autres références concurrentes, Logitech livre ici des switches particulièrement convaincants.

En jeu, aussi bien qu’en rédaction, l’efficacité est au rendez-vous et le clavier se montre vraiment agréable à utiliser. On sent aussi que la marque suisse a fait un effort sur l’isolation phonique de son châssis, même si ces nouveaux interrupteurs restent particulièrement bruyants à l’utilisation lorsque la touche atteint sa position la plus basse et surtout lorsqu’elle revient en position initiale.

Des fonctionnalités parmi les plus complètes du marché

Le G Pro X TKL Rapid profite de toutes les nouveautés apportées par Logitech à ses claviers ces dernières années. Ainsi, en dehors de l’éclairage RGB personnalisable touche par touche, le clavier profite de la fonctionnalité Keycontrol qui autorise une personnalisation très poussée de l’affectation des touches.

Pour rappel, Keycontrol est le nom donné à d’une fonctionnalité permettant de définir jusqu’à 15 actions différentes par touche. Donc, en plus du sélecteur G activant une fonction secondaire à chaque touche, le G Pro X TKL Rapid dispose aussi d’une touche « Fn » avec le même usage. En clair : lorsque l’une de ces deux touches est actionnée, toutes les autres touches peuvent alors exécuter une action différente. Mieux encore, et grâce aux modificateurs (Ctrl, Alt, etc), chaque touche peut donc effectuer jusqu’à cinq actions différentes. Toujours aussi complexe à appréhender, cette fonctionnalité spécifique aux claviers Logitech permet un niveau de personnalisation impressionnant, si tant est que cela vous soit utile.

Sur le G Pro X TKL Rapid, cet onglet profite d’une nouvelle fonctionnalité apportée par les interrupteurs analogiques : la double affectation. Il est désormais possible (comme chez la concurrence) de définir deux actions différentes par touche, en fonction de la hauteur d’appui de celle-ci. On peut ainsi envisager, pour un exemple très concret, dégoupiller une grenade lors d’un appui léger puis lancer celle-ci lorsque la touche est totalement enfoncée. À noter que lorsque la double activation est activée sur une touche, il est impossible d’y configurer d’autres fonctionnalités liées à Keycontrol.

Le G Pro X TKL Rapid marque évidemment l’arrivée d’autres fonctionnalités liées à ses interrupteurs analogiques. Ainsi, on profite d’une personnalisation touche par touche de la hauteur d’activation (de 0,1 à 4 mm) ainsi que du fameux Rapid Trigger. Pour rappel, cette fonction permet de « reset » une touche sans avoir à la relâcher complètement. Cette fonctionnalité très prisée par les joueurs compétitifs qui permet d’enchainer les actions rapidement est enfin disponible sur un clavier Logitech ! Attention cependant : la personnalisation se fait à l’échelle du clavier, sans possibilité de définir un fonctionnement différent en fonction des touches.

Enfin, Logitech a également adjoint à son clavier la notion de priorité des touches appelée « SOCD » par les puristes. Ce paramètre permet de créer des couples de touches afin de définir une priorité entre ces dernières sans le cas d’un appui simultané. Hérité du monde de l’arcade, le paramétrage SOCD aide à améliorer le fonctionnement du clavier, notamment sur les touches ZQSD dédiées aux déplacements. Logitech nous laisse d’ailleurs la possibilité de personnaliser très finement le fonctionnement avec cinq modes de fonctionnement différents.

Point important : la plupart des fonctionnalités liées aux interrupteurs analogiques ne peuvent pas être activées simultanément sur les touches. Ainsi, si la double affectation est activée, aucune autre fonction (activation rapide ou SOCD) ne peut être définie sur cette touche. De la même façon, si le SOCD est activé sur un couple, l’activation rapide n’est alors pas disponible.

Prix et disponibilité du clavier Logitech G Pro X TKL Rapid

Le clavier Logitech G Pro X TKL Rapid est disponible au prix conseillé de 190 euros.