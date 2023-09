Test Logitech G Pro X TKL Lightspeed: un clavier pas si pro

Logitech a dévoilé son premier clavier gamer sans-fil de la gamme Pro. Ce tout nouveau G Pro X TKL Lightspeed partage beaucoup de choses avec son proche cousin G715 dévoilé il y a quelques mois.

Le clavier gamer sans-fil Logitech G Pro X TKL Lightspeed est le modèle le plus avancé de la gamme « Pro » de la marque. Prenant la suite du premier clavier G Pro TKL, il s’agit ni plus ni moins d’un G715 retravaillé pour viser un marché plus premium.

Avec son format TKL permettant de laisser de la place à la souris et sa housse de transport rigide, il s’adresse aux joueurs professionnels et adeptes des tournois. Pour le reste, il s’équipe d’interrupteurs mécaniques GX, d’une triple connectivité, de plusieurs touches de raccourcis et d’une molette de réglage du volume.

Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 230 euros, ce qui le place 20 euros au-dessus du G715 qui est, on le rappelle, identique sur de nombreux points.

Un G715, en plus pro

Si son agencement est comparable au G715, le G Pro X TKL Lightspeed tire principalement son design du modèle filaire existant de la même gamme. Le châssis en plastique presque parfaitement plat accueille sur sa partie supérieure une plaque en métal brossé sur laquelle reposent les interrupteurs mécaniques Logitech GX.

Disponible en noir, rose et blanc, c’est ce dernier qui nous a été fourni par la marque. Le châssis est ainsi paré d’un coloris blanc mat et la plaque supérieure revêt un coloris aluminium très réussi et s’intégrant parfaitement avec le reste des éléments. Les interrupteurs reposent sur la partie supérieure du clavier, ce qui le rend relativement épais. La présence d’un repose-poignet dans la boite aurait été appréciable, d’autant qu’il est justement fourni avec son cousin, le G715. Dommage.

En dehors de son agencement TKL, le G Pro X TKL Lightspeed dispose d’une rangée de boutons supplémentaires, semblables à ce que l’on retrouvait déjà sur le G915 sorti il y a plusieurs années. Ces derniers permettant d’agir sur la liaison sans-fil, le mode jeu ou encore l’éclairage des touches. À droite, un second groupe de boutons est dédié aux contrôles multimédias et s’accompagne d’une molette de réglage du volume très pratique.

Les interrupteurs GX (en version tactile ici) sont les mêmes que sur le G715 et ont pour principal intérêt d’être dotés d’une tige standard permettant de remplacer facilement les keycaps. Pour autant, Logitech a eu la bonne idée d’équiper ce nouveau clavier de touches en PBT à double injection qui seront plus durables que le traditionnel plastique ABS. Les switches intègrent logiquement un éclairage RGB personnalisable et efficace, bien que les touches blanches ne facilitent pas la lecture des caractères avec la luminosité maximale.

À l’arrière, un discret commutateur permet d’allumer ou éteindre le clavier. Le port USB C dédié à la charge et à la liaison filaire est quant à lui positionné sur la partie gauche. Enfin, la partie inférieure du clavier est ici en plastique noire et donne presque l’impression que le clavier flotte au-dessus du tapis sur cette finition blanche.

En dehors des pieds escamotables à deux positions qui permettent de personnalisation l’orientation du clavier, on dispose d’un emplacement pour stocker le dongle sans-fil lors du transport. S’adressant aux joueurs adeptes des tournois, Logitech a eu la bonne idée de fournir également une housse de transport rigide qui peut accueillir le clavier, son dongle Lightspeed ainsi que le câble USB non tressé.

Finalement, le G Pro X TKL Lightspeed est un très proche cousin du G715, avec lequel il partage son agencement et ses fonctionnalités. Il se veut davantage « pro » dans sa construction et dans son design tout en partageant un poids similaire avec un peu plus de 900 g sur la balance.

Un pilote complet avec quelques limitations

Comme pour les autres périphériques de la marque, le pilote G Hub est de la partie. C’est devenu une habitude maintenant : l’utilisateur a droit à quelques slides lui présentant les nouveautés et les atouts du périphérique et profite ensuite d’une interface dédiée et très claire pour personnaliser le clavier.

Le premier onglet est dédié à l’éclairage RGB des différentes touches. Si plusieurs préréglages animés sont proposés, l’utilisateur peut créer ses propres animations et personnaliser les touches unitairement selon ses préférences.

La personnalisation des touches est d’une certaine façon plus limitée que chez la concurrence. En effet, l’onglet d’affectation des touches se limite aux seules touches F1 à F12, qui sont les seules à pouvoir être modifiées. De plus, leur affectation sera conditionnée par l’activation de la touche « Fn » qu’il n’est heureusement pas nécessaire de maintenir appuyée en permanence.

Si peu de touches peuvent être personnalisées, les options disponibles sont quant à elles multiples. Commandes Windows, touches du clavier, macros, fonctions systèmes, il y en a pour tous les goûts !

Le dernier onglet permet d’ajuster le fonctionnement du mode jeu qui permet de désactiver certaines touches pour éviter des retours au bureau inopinés par exemple. Ici, la liste des touches bloquées par le mode jeu est personnalisable à souhait et laisse ajuster le fonctionnement au souhait de chacun.

Le menu dédié aux réglages supplémentaires se limite à la gestion de l’économie d’énergie et permet aussi de définir l’unique profil pouvant être sauvegardé dans la mémoire interne du clavier. Pour aller plus loin, il faudra alors utiliser le pilote G Hub pour créer des profils en fonction des jeux et des applications.

Triple connectivité et autonomie correcte

Comme le reste de la gamme, le G Pro X TKL Lightspeed dispose d’une triple connectivité. Il peut aussi bien être utilisé en filaire, en sans-fil « Lightspeed » ou encore en Bluetooth. La liaison Lightspeed et son dongle dédié sera logiquement à privilégier pour un usage gaming. Comme toujours, celle-ci se montre fiable et n’a montré aucun signe de faiblesse durant notre test.

Le câble fourni pourra être utilisé pour recharger le clavier ou ne pas avoir à se soucier de son autonomie. Enfin, la compatibilité Bluetooth autorise une utilisation plus bureautique, moins énergivore et compatible avec de nombreux autres appareils qu’un simple ordinateur.

L’autonomie annoncée par Logitech est de l’ordre de 50 heures, sans pour autant préciser la méthodologie de mesure. De notre côté, le clavier a pu être utilisé pendant une grosse semaine via le dongle avant de tomber à environ 50 % de batterie restante, éclairage RGB réduit presque au minimum. Une valeur correcte, mais loin de ce que peuvent proposer les meilleurs modèles du marché.

Des interrupteurs qui font tache

Logitech n’a jamais été très réputée pour la qualité de ses interrupteurs. La marque suisse n’a pas réellement changé son fusil d’épaule pour ce modèle « Pro » qui reste équipé des traditionnels interrupteurs GX qui sont en fait des Kailh Brown rebadgés. Notre modèle de test est doté des interrupteurs marron, tactiles.

Ces derniers proposent une course totale de 4 mm, avec un point d’activation positionné à 1,9 mm. La force d’activation d’activation nécessaire est de 50 g en standard avec 60 g au niveau du point d’activation. Ces caractéristiques font des GX Brown des interrupteurs relativement classiques et réactifs.

À l’usage, ils n’ont simplement rien d’exceptionnel. Ils n’ont, par exemple, pas la stabilité ni la fluidité des ROG RX. On sent aussi que Logitech n’a pas particulièrement travaillé l’aspect sonore de son clavier comme cela peut être le cas chez GG ou Razer. Pire encore, les interrupteurs sont même particulièrement bruyants lors de la frappe et proposent donc une expérience qui n’est pas digne du positionnement premium du clavier.

Malgré cela, ils sont loin d’être de mauvais interrupteurs et conviendront parfaitement aux joueurs à la recherche d’interrupteurs tactiles. Ils s’en sortent également bien en rédaction puisqu’une fois maitrisés, il n’est plus nécessaire de presser la touche jusqu’au bout pour enregistrer la frappe.

En clair, Logitech a encore du travail à faire pour faire de sa gamme de claviers « Pro » une vraie référence en termes de qualité de frappe. Sur ce point, Asus, Razer ou encore GG restent leaders. Ici, l’expérience de frappe n’est pas réellement meilleure que celle proposée par des claviers dotés de traditionnels interrupteurs Cherry MX.

Prix et disponibilité du clavier Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Le clavier Logitech G Pro X TKL Lightspeed est disponible au prix conseillé de 220 euros.