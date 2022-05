Test de la SteelSeries Aerox 5 Wireless : la souris multigenre sans-fil ultime ?

On ne va y aller par 4 chemins, la Aerox 5 Wireless est tout simplement un clone de la Aerox 5 classique, et donc sans le fil. En ce sens, elle offre une expérience en tout point identique.



On retrouve la même forme ergonomique, les nombreux boutons et les performances exemplaires du capteur optique qui n’est nullement handicapé par la liaison sans-fil.



Elle prend logiquement quelques grammes sur la balance, mais reste sur un poids très contenu. Seul son prix grimpe beaucoup trop à notre goût pour culminer à 150 euros.