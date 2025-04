Moins de 40 € pour cette Apple Watch façon Xiaomi, c’est l’offre du jour sur Amazon

Avec sa résistance à l’eau, son écran OLED ou encore sa puce GPS intégrée, la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite a, en apparence, toute sa place parmi les montres connectées haut de gamme. Pourtant, son prix est plus que contenu : Amazon la propose en effet à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros.

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite a beau avoir le mot « allégé » inscrit dans son nom, sa fiche technique n’a rien de celle d’un modèle qui manquerait cruellement de fonctionnalités intéressantes. Au contraire, avec son écran Amoled, son GPS intégré, son étanchéité ou encore sa bonne autonomie, la Redmi Watch 5 Lite ressemble plutôt à une montre premium. Son prix est heureusement bien moins élevé que celui d’une référence haut de gamme puisqu’on la trouve en ce moment à moins de 40 euros.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite

Une montre certifiée IP68 + 5 ATM

Une dalle Amoled de 1,96 pouce

Un GPS intégré

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite est en ce moment affichée à 39,99 euros sur Amazon.

Un bel et grand écran

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite présente tout d’abord un design plutôt soigné, avec son boîtier carré aux coins arrondis qui n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch. Mais le vrai point fort de ce design, c’est la solidité et la résistance de l’ensemble. Cette montre connectée est en effet certifiée IP68 et ATM, ce qui veut dire qu’elle peut résister à la poussière, à l’eau et même à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Un bon point pour les nageurs et amateurs de plongée, donc.

Au cœur de ce boîtier, figure une dalle plate Amoled de 1,96 pouce, affichant une résolution de 410 × 502 pixels. Cette Redmi Watch 5 Lite offre ainsi une qualité d’image supérieure à celle de la Redmi Watch 5 Active, qui se contente d’une dalle LCD de 2 pouces. L’écran promet surtout des noirs profonds et des couleurs vibrantes.

Plein de fonctionnalités pour le suivi d’activité

Comme toute bonne montre connectée, la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite embarque plusieurs capteurs destinés à surveiller votre santé. Elle est ainsi capable de mesurer votre fréquence cardiaque, le taux d’oxygène circulant dans votre sang (SpO2) ou encore d’analyser la qualité de votre sommeil. Côté sport, on peut compter sur pas moins de 150 modes d’entraînement. Et bonne nouvelle pour leurs coureurs : un GPS est intégré à la montre, et c’est plutôt rare pour les montres d’entrée de gamme.

Vous pourrez ainsi vous passer de votre smartphone si vous partez courir ou faire du vélo. Mais retenez que la précision des GPS dans les montres connectées peut parfois laisser à désirer, surtout dans les modèles bon marché. Côté autonomie, la marque promet une autonomie de 18 jours avec une utilisation standard, et 12 jours en mode intensif. Notez aussi que la Redmi Watch 5 Lite est équipée de haut-parleurs et de micros qui permettent de passer des appels, si le smartphone est à portée, mais aussi d’utiliser l’assistant Alexa. Pratique pour régler des minuteries ou contrôler des objets connectés chez soi.

