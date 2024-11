Les Honor 300 et Honor 300 Pro se dévoilent presque entièrement grâce à leur précommande

Honor s’apprête à lancer sa série Honor 300. Les précommandes sont ouvertes en Chine et on y découvre quelques-unes de leurs caractéristiques.

Sorties en juin en France, les Honor 200 et Honor 200 Pro ont déjà des successeurs qui présentent de nombreuses différences visuelles.

Un Honor 300 très plat

Le Honor 300 sera le moins cher des deux et ça se voit. Il adopte un design consensuel avec des surfaces plates, tant ses bords que son écran ou son dos.

À l’avant, on a un écran percé d’un unique capteur. Le cadre noir qui entoure l’affichage semble encore présenter un petit menton en partie basse.

Le dos offre une finition marbrée similaire à celle des Honor 200. Le module photo est la grande évolution visuelle. D’un ovale, on passe à un trapèze qui embarque ici deux objectifs et un flash.

La mention Portrait Master y est inscrite et laisser suggérer que Honor pourrait avoir reconduit son partenariat avec Harcourt.

Vers un téléobjectif périscopique sur le Pro ?

Du côté du Honor 300 Pro, le visuel est plus travaillé avec un écran incurvé et un double capteur photo qui autorise la reconnaissance faciale 3D plus sécurisée.

Le dos reprend le même aspect marbré que le Honor 300. Même module photo également, mais avec ici trois objectifs. Il se pourrait que l’un d’eux soit un téléobjectif périscopique de 50 Mpx.

Selon la certification 3C, les Honor 300 sont compatibles charge rapide 100 Watts. Concernant la puce utilisée, on aurait affaire à un Snapdragon 8 Gen 3, plus puissant que le Snapdragon 8s Gen 3 de la génération précédente.

Enfin, les Honor 300 se déclinent en plusieurs versions :

Honor 300 : 8 Go/256 Go , 12 Go/256 Go , 12 Go/512 Go et 16 Go/512 Go.

Honor 300 Pro : 12 Go/256 Go , 12 Go/512 Go et 16 Go/512 Go.

Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 2 novembre. Le lancement chinois devrait suivre peu après. Nous n’avions dû attendre qu’un mois entre la sortie chinoise et internationale des Honor 200. On peut donc imaginer que les Honor 300 arriveront en fin d’année chez nous ou en début d’année prochaine.