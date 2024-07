402 000 000 Mbits avec une fibre optique basique, nouveau record du monde

Des chercheurs japonais ont brisé le record du monde de débit Internet avec près plus de 50 000 Go par seconde.

Imaginez un monde où télécharger un film en haute définition prendrait moins d’une seconde, et où les données voyageraient à une vitesse vertigineuse, transformant notre façon de vivre et de communiquer. Ce monde, une unité scientifique japonaise nous en donne un aperçu.

Au printemps dernier, l’Institut National Japonais des Technologies de l’Information et des Communications (NICT) a établi un nouveau record mondial de débit Internet, atteignant 402 000 000 mégabits par seconde (Mbps), soit plus de 50 To par seconde ou 50 250 Go par seconde.

Là, ça commence à parler. On aurait une telle connexion à domicile que n’importe quel fichier serait téléchargé à la vitesse de l’éclair, si tant est que les serveurs en face puissent suivre. D’autant plus que même les ordinateurs les plus puissants ne peuvent pas atteindre ces vitesses record. Les composants tels que la carte mère, la mémoire vive (RAM), le SSD et le port Ethernet limiteraient les vitesses.

Un transfert record réalisé avec une fibre optique du commerce

L’équipe de recherche a réalisé cette prouesse en transférant des données sur 50 kilomètres de câbles de fibre optique standard, disponibles dans le commerce.

Comment donc ont-ils pu obtenir une telle vitesse de transfert ? Et bien, ils se sont attachés à utiliser davantage de bandes de transmission, 6 en tout, passant de la voie rapide à l’autoroute.

Cela a permis d’augmenter la bande passante à 37,6 térahertz (THz), soit +35 % par rapport au précédent test du NICT. Grâce à cette bande plus large, l’équipe a pu atteindre un taux de transmission de données beaucoup plus élevé.

Si l’on veut s’amuser à comparer avec nos infrastructures personnelles sans fil, à titre de comparaison, le WiFi 7 offre une bande passante ultra-large de 320 mégahertz (MHz), le double de celle du WiFi 6, mais ça ne fait toujours que 0,00032 THz…

Une vraie application commerciale possible

Ce record mondial n’est pas seulement une démonstration technique. C’est une réalisation impressionnante qui ouvre la voie à de potentielles améliorations notables des vitesses Internet domestiques existantes.

Notamment, la technologie du NCIT pourrait permettre d’améliorer les débits sans avoir à changer les infrastructures de fibre optique existantes. Simplement en modifiant les points d’accès et de sortie. De quoi imaginer une application commerciale bien plus rapide à mettre en place. Cela pourrait aussi bénéficier au successeur de la 5G.