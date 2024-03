Voici la fibre optique FTTR qui promet un débit de 10 Gbps dans toutes les pièces de la maison

Avec l'augmentation des besoins en connexion internet très haut débit, la fibre optique s'impose comme la solution incontournable pour bénéficier d'un débit optimal. Mais saviez-vous qu'il existe une technologie encore plus avancée que la fibre optique FTTH classique ? Découvrez la fibre optique FTTR, qui permet d'avoir du 10 Gbps dans toutes les pièces de la maison.

Au Mobile World Congress a été l’occasion, nous avons pu découvrir la solution FTTR (Fiber To The Room). Et, c’était intrigant.

Le FTTLa, le FTTH et maintenant le FTTR

Cette nouvelle technologie prolonge l’arrivée de la fibre optique dans toutes les pièces d’un logement à partir d’une seule box, et c’est certainement ce qui pourrait arriver après les solutions actuelles telles que le FTTLa et le FTTH.

En France, on connaît le FTTLa (Fiber To The Last Amplifier), qui consiste à déployer la fibre optique jusqu’à une armoire de rue ou un boîtier situé au pied de l’immeuble. Le signal est ensuite transmis via un câble coaxial jusqu’au logement de l’abonné. Bien que cette solution soit mieux que l’ADSL, elle présente des limites en termes de débit et de stabilité de la connexion.

En France, la majorité des foyers raccordés à la fibre optique bénéficient d’une connexion FTTH (Fiber To The Home). Cette technologie consiste à raccorder la fibre optique jusqu’à l’intérieur d’un logement depuis le raccordement optique de l’opérateur. Cependant, elle ne permet pas de bénéficier d’un débit optimal dans toutes les pièces d’un logement.

La solution FTTR proposée par Huawei est donc la suite logique. Elle permet de prolonger l’arrivée de la fibre optique dans toutes les pièces d’un logement à partir d’une seule box.

Cette fibre optique transparente d’1,2 mm, quasi invisible, est enrobée d’un adhésif qui se ramollit et fixe la fibre sur le mur grâce à un outil. Elle peut être collée sur une plinthe, par exemple.

Zeop, premier opérateur internet français à proposer du FTTR

Nous avons rencontré les représentants de Zeop, le premier opérateur français à déployer la fibre optique FTTR. Cet opérateur, implanté à La Réunion, propose désormais une box Huawei avec du FTTR et a déjà équipé 5 000 foyers. L’offre est à 36,90 euros par mois, avec un engagement de 12 mois.

Selon Zeop, cette solution répond à un réel besoin pour les personnes ne souhaitant pas compter uniquement sur le Wi-Fi. En effet, un Wi-Fi mesh performant est coûteux, et les habitations à La Réunion sont souvent des maisons avec de grandes surfaces.

La solution de Huawei ne nécessite pas de travaux importants, puisque c’est Zeop qui s’occupe de l’intégration après avoir réalisé une étude sur place. Il y a une box principale et de petites box dans chaque pièce (appelées des « splitters ») où l’on souhaite avoir de la fibre. L’installation prend environ 2 heures.

Jusqu’à 10 Gbps dans chaque pièce

Actuellement, la solution FTTR permet d’avoir 2,4 Gbps dans chaque pièce, mais Zeop prévoit de pouvoir pousser à du 10 Gbps dans chaque pièce, et donc le débit avec la Freebox Ultra de Free.

L’intérêt de cette solution réside dans le fait qu’elle ne nécessite pas de matériel coûteux (comme des connecteurs SFP ou des adaptateurs RJ45) pour exploiter le débit maximal, contrairement aux solutions concurrentes.

« Comme d’autres, nous avons tenté de proposer des bornes qui se relaient entre elles par ondes radio. Mais le résultat est décevant. Il y a rapidement des pertes, du fait des interférences, de la composition des murs. En théorie, la solution idéale est de connecter chaque borne en filaire. Mais il est très compliqué, en pratique, dans une installation grand public, de tirer des câbles Ethernet en cuivre. En fibre optique, en revanche, c’est totalement indolore »

Plus tard, la solution FTTR permettra à l’avenir de proposer du Wi-Fi 7 dans chaque pièce, alors que le matériel de Huawei propose déjà du Wi-Fi 6. Imaginez un réseau Wi-Fi mesh câblé avec le meilleur débit possible dans chaque pièce.

Une technologie résolument tournée vers l’avenir, mais à quel coût ?

Oui, on sait ce que vous pensez : la fibre optique FTTR s’adresse principalement à des besoins spécifiques en termes de débit et de stabilité de connexion. Par exemple, des gamers qui ont besoin d’une connexion internet stable et performante dans une pièce précise de leur maison, ou pour des télé-travailleurs qui ont besoin d’une connexion stable et très rapide.

L’avantage est que cette technologie peut s’adapter à la configuration de nombreuses maisons, y compris les plus anciennes, ce qui en fait une solution intéressante pour celles et ceux qui ne peuvent pas réaliser de travaux importants. Cependant, pour les foyers ayant des besoins plus modestes en termes de connectivité, la fibre optique FTTR peut apparaître comme un investissement superflu.

Cela reste, malgré tout, une solution futur proof, car elle offre des débits élevés et la possibilité d’accueillir les futures normes Wi-Fi. De plus, en étant le premier opérateur français à déployer la fibre optique FTTR, Zeop se différencie de ses concurrents et se positionne comme un acteur innovant sur le marché.

La question qui se pose désormais est de savoir quel sera le premier opérateur à adopter cette technologie en France métropolitaine.