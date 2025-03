Orange : débits multipliés par 4 et Wi-Fi 7, découvrez les nouveautés fibre attendues

L’opérateur historique semble être sur le point de procéder à quelques changements. Nouvelles Livebox, WiFi 7 et augmentation des débits devraient être au programme.

La Livebox 7 d’Orange // Source : Orange

Rien de sûr pour l’heure, mais certaines informations circulent aujourd’hui quant au futur des offres fibre Livebox de chez Orange, dont de jolis changement pour certaines offres actuelles.

Jusqu’à 8 Gb/s pour l’une des offres actuelles

L’une des choses qui nous fait toujours le plus plaisir, c’est lorsqu’une offre déjà existante se met à jour pour suivre un peu soit la concurrence, soit les évolutions matérielles. Et c’est, selon MacGeneration, exactement ce qu’il va se passer pour deux offres Livebox.

Si vous êtes actuellement abonné sur l’offre fibre la moins chère de chez Orange, la Just Livebox, vous devriez bientôt voir vos débits augmenter de façon impressionnante. Actuellement, l’offre à 19.99€ / mois (puis 33.99€ / mois, évidemment) devrait passer de 400 Mb/s de débit descendent à 1 Gb/s et 700 Mb/s en montant ; soit à peu de choses près les anciens débits de l’offre Up.

Cette dernière d’ailleurs, l’offre Livebox Up, devrait en profiter encore plus. Actuellement limitée à 2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant … elle devrait passer à 8 Gb/s dans les deux cas, en symétrique. Le tout la placerait donc au niveau de l’actuelle offre Livebox Max qui, forcément, est plus onéreuse.

Pour l’heure, nous ne savons pas si les prix des offres seront revus à la hausse ou non. Ni même quand ces augmentations pourraient être mises en place.

Deux nouvelles Livebox ?

Pour aller de paire avec les modifications de débits, Orange devrait également lancer deux nouvelles Livebox. La première serait ce que l’on pourrait appeler une Livebox S qui viendrait en remplacement de la Livebox 5, sans nul doute pour les offres les moins chères de la gamme d’Orange. Le tout devrait avoir un design similaire aux dernières box de la marque.

L’autre ne serait pas bien différente de l’actuelle Livebox 7, au détail près qu’elle devrait embarquer nativement du Wi-Fi 7, en lieu et place du Wi-Fi 6E. Le reste devrait rester identique, au moins du côté du modem.

Comme pour les débits des anciennes offres, nous ne savons pas pour l’heure quand Orange pourrait lancer ces nouvelles box. Mais il se dit que cela pourrait se faire le mois prochain.

