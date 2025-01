Exclusif : voici la future Livebox d’Orange

Orange prépare l’avenir. Une fuite nous révèle les contours de la prochaine génération de box internet, certainement prévue pour 2025.

Un installateur de l’opérateur historique nous a transmis une photo intéressante : l’interface de configuration d’une Livebox fait apparaître un nouveau modèle aux côtés de la Livebox 7. Une information qui confirme les rumeurs concernant l’arrivée d’un nouveau boîtier en 2025.

Étant donné les récentes informations, on peut spéculer sur le fait que cette Livebox serait la Livebox « Essentiel ».

Un tout nouvel OS

Cette nouvelle Livebox utiliserait un tout nouveau système d’exploitation propriétaire : Orange miserait désormais sur prplOS (prononcez « purple OS »), une solution open-source développée en collaboration avec plusieurs géants des télécoms. Verizon, AT&T, BT et Bell participent notamment à ce projet ambitieux via la Fondation prpl.

Mais qu’est-ce que cela change concrètement ?

La première évolution majeure concernerait la connexion sans fil. Cette nouvelle Livebox intégrerait le Wi-Fi 7, ce qui promet des débits théoriques nettement supérieurs à la génération actuelle. Surtout si le Wi-Fi 7 intègre la bande de fréquences 6 GHz, évoidemment.

L’autre révolution se trouve dans l’interface utilisateur. PrplOS promet une expérience plus intuitive et personnalisable. Les parents pourront facilement mettre en place des restrictions d’accès et des plages horaires pour contrôler l’usage d’Internet par leurs enfants. Fini les solutions tierces complexes : tout sera intégré directement dans la box.

Orange miserait également sur de nouvelles fonctionnalités pour se démarquer. Les utilisateurs pourront créer des profils d’utilisation adaptés à leurs besoins : mode télétravail privilégiant la stabilité des visioconférences, mode gaming pour réduire la latence, ou encore mode économie d’énergie.

La gestion de la consommation énergétique n’est d’ailleurs pas oubliée. PrplOS intégrera des outils de suivi et d’optimisation permettant de réduire l’empreinte écologique du boîtier.

Avant Orange, Bouygues devrait devenir le second opérateur avec une box Wi-Fi 7 en France. On l’attend pour janvier 2025… et donc très vite.

