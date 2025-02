Pourquoi Canal+ pourrait forcer NordVPN et d’autres VPN à quitter la France

Quand VPN rime avec vie privée, mais aussi piratage. Depuis quelques semaines, plusieurs fournisseurs de VPN et la plateforme Canal+ s’écharpent autour de la lutte contre le streaming illégal. Pour les fournisseurs de VPN, une ligne rouge a été franchie et certains l’ont fait savoir.

Peu de VPN peuvent se targuer de n’enregistrer aucun log d’activité. NordVPN en fait partie // Source : Petter Lagson via Unsplash

NordVPN, ExpressVPN, Surfshark… Sur le marché des VPN, ces noms-là sont les plus connus alors autant dire que lorsqu’ils menacent de quitter la France selon TorrentFreak, ça fait grand bruit. Et les principaux responsables de ce départ ne seraient autres que la LFP (Ligue de Football Professionnelle) et la plateforme Canal+ qui ont assigné plusieurs fournisseurs en justice dans le cadre de la lutte contre les IPTV illégales.

À lire aussi :

Les VPN pour les nuls : mode d’emploi rapide pour les débutants

Les VPN, responsables du piratage ?

Lors du lancement désastreux de DAZN en tant que fournisseur principal de la Ligue 1, nous avons constaté non pas qu’une désertion de l’audience sur les canaux officiels, mais surtout une explosion du streaming illégal. En réaction à ses piètres résultats, la plateforme de streaming sportive pointe du doigt les piratages et les dispositifs de lutte en place, totalement inefficaces.

Il y a quelques semaines, la LFP et Canal+ ont pris les devants en s’attaquant directement aux fournisseurs de VPN, responsables selon eux de faciliter l’accès aux contenus piratés et de contourner les géoblocages. Rappelons que les VPN sont 100 % légaux en France mais plusieurs zones grises existent quant à l’utilisation que l’on en fait.

L’IPTV illégale est de plus en plus populaire, surtout chez les jeunes/@Nicolas J. Leclercq/Unsplash

Il y a quelques semaines, plusieurs VPN du VTI (VPN Trust Initiative), qui compte NordVPN, ExpressVPN et d’autres grands noms dans leurs rangs, ont été assignés en justice et pourraient se voir obligés de bloquer l’accès aux sites pirates. Avant même que le tribunal judiciaire de Paris ne se prononce, plusieurs de ces fournisseurs ont menacé de quitter la France :

La mesure potentielle de la France d’obliger les fournisseurs de VPN à bloquer les contenus pourrait placer des entreprises dans une situation similaire : soit elles se conforment à des décisions qui vont à l’encontre de leur objectif, soit elles quittent le marché. Christian Dawson, directeur exécutif de i2Coalition

Christian Dawson explique que cela est déjà arrivé par le passé, en Inde et au Pakistan notamment où les fournisseurs de VPN ont tout simplement cessé leurs activités.

Le directeur exécutif conclut en affirmant que ce genre de décisions judiciaires a plus d’effets néfastes que bénéfiques. Tout d’abord, elles ne luttent pas efficacement contre le piratage en ne s’attaquant pas aux vrais responsables. S’attaquer aux VPN est le dernier cache-misère de l’impuissance des plateformes et de la justice dans la lutte contre le piratage.

De plus, ces décisions portent également atteinte à la sécurité de chacun sur Internet et s’attaquent au principe même d’un Internet ouvert. Enfin, si la justice donne raison à Canal+ et à la LFP, cela mènerait d’autres VPN à bouder la France.