IPTV, streaming… comment l’Arcom bloque ces pratiques illégales

Le streaming illégal et l'IPTV ont le vent en poupe, mais l'Arcom veille au grain. En 2023, ce sont pas moins de 1544 noms de domaines qui ont été bloqués par les opérateurs français. Toutefois, tout ne peut pas être bloqué.

L’Arcom, vous avez entendu parler ? Cette entité publique est née de la fusion du CSA et de Hadopi en 2022, et parmi leurs missions : la lutte contre le piratage de contenus.

Et l’Arcom se félicite de son travail. Ainsi, en 2023, ce sont 1544 noms de domaines qui ont été bloqués par Free, SFR, Orange et Bouygues suite à la demande de l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Mais comment l’Arcom s’y prend-elle concrètement pour lutter contre ces pratiques illégales ?

Tout d’abord, l’Arcom dresse une liste des noms de domaines et des adresses IP à bannir. Cette liste est transmise aux opérateurs français, qui ont pour mission de bloquer l’accès à ces sites. En gros, après décision de justice, l’Arcom liste les noms de domaine et IP à bannir, la présence de contenus illégaux est à nouveau vérifiée, les opérateurs exécutent. Cette méthode semble porter ses fruits, puisque d’après l’Arcom, le niveau de consommation du streaming en direct illicite est en baisse de 26 % par rapport à 2021.

Comment contourner ces mesures ?

Mais il y a un système de contournement qui passe sous ce radar et qui est en fort développement : les VPN. Les VPN, ou réseaux privés virtuels, permettent de masquer son adresse IP et de se connecter à un serveur situé dans un autre pays. Ainsi, il est possible de contourner les blocages mis en place par les opérateurs français et d’accéder à des contenus normalement inaccessibles.

Comment l’Arcom compte-t-elle lutter contre ce phénomène ? Pour l’instant, l’autorité de régulation n’a pas encore trouvé de solution miracle. Les VPN sont légaux et ont de nombreux usages légitimes, il est donc difficile de les interdire purement et simplement.

La France est même du côté des VPN, l’Arcep a lancé des projets pour débusquer et à faire retirer dans certains cas, des blocages de services et de type d’usage comme la fonction modem des terminaux, le peer to peer, la VoIP ou les newsgroups. Tout ça pour être raccord avec le règlement européen garantissant la neutralité du net.