Pour Google, la compatibilité d’iMessage avec Android devra passer par le RCS

Pour Google, il n'est pas question d'apporter iMessage sur Android. La firme américaine veut qu'Apple supporte le RCS.

Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plates-formes et des écosystèmes de Google, est revenu sur sa déclaration faite au journal Washington Post. Où il avait dit : « Les solutions existent déjà et nous encourageons Apple à se joindre au reste de l’industrie mobile pour les mettre en œuvre. Nous pensons que les gens devraient avoir la possibilité de se connecter les uns aux autres sans limites artificielles. Cela n’a tout simplement pas besoin d’être comme ça. ». Une déclaration qui a été largement reprise, y compris dans nos colonnes.

Dans une série de tweets sur son compte personnel, il a donné quelques précisions sur ce qu’il attend.

Google ne demande pas à Apple de rendre disponible iMessage sur Android. En fait, Google souhaiterait qu’Apple intègre le RCS dans iMessage.

We’re not asking Apple to make iMessage available on Android. We’re asking Apple to support the industry standard for modern messaging (RCS) in iMessage, just as they support the older SMS / MMS standards.

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022