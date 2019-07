Ça y est : après une première vague, le RCS est enfin totalement déployé en France au sein de l’application Android Messages. Activez-le dès maintenant.

Le RCS, successeur du simple protocole SMS, a mis du temps avant d’arriver. Il faut dire que malgré les efforts de Google, les opérateurs ont rechigné à suivre le nouveau système ouvert et libre.

C’est pourquoi Google a décidé de le déployer lui-même, pour leur forcer la main. Après une première vague restreinte, il est désormais bien accessible à tous.

Hiroshi Lockheimer, grand patron d’Android au sein de Google, l’a en effet confirmé sur Twitter en réponse à un journaliste de The Verge. Il déclare que le RCS est désormais totalement disponible en France et au Royaume-Uni.

We'd love work with our US carrier partners on RCS. Trying!!!! PS: RCS now fully rolled out in UK and FR. Next wave of countries soon.

