Google se sert du nouvel album de Drake pour faire pression sur Apple

Google n'hésite pas à interpeller d'autres marques publiquement pour mettre en exergue certains problèmes, notamment ici avec Apple qui se voit pris à parti par le compte Twitter d'Android.

Après avoir fait pression publiquement ces derniers temps sur le refus d’Apple d’adopter la norme RCS pour ses messages, Google en remet une couche. Ce standard de communication — « Rich Communication Services » — est vu comme l’avenir du SMS/MMS par certains constructeurs Android. Elle est aujourd’hui adoptable par n’importe quelle marque et c’est tout l’objet de la dernière salve en date de Google qui utilise étonnamment l’un des morceaux du dernier album du rappeur Drake pour arriver à ses fins.

Le récent album du rappeur canadien « Honestly, Nevermind » contient un morceau intitulé Texts Go Gree. Celui-ci fait référence à l’incompatibilité d’iMessage qui fait que les messages envoyés depuis un iPhone vers un smartphone d’un autre constructeur apparaissent verts au lieu de bleu.

Au-delà de l’esthétique, ce problème gêne autant les utilisateurs d’Android que ceux d’iOS, ces derniers craignant ainsi de ne pas pouvoir prendre avantage de certaines fonctionnalités lorsque cette couleur apparaît. Ce problème pourrait être résolu si Apple change son protocole et c’est la raison pour laquelle Google utilise ici cette chanson comme une opportunité de mettre à nouveau en lumière ce problème quelque peu fâcheux.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG

— Android (@Android) June 18, 2022