Tim Cook préfère prêcher l’iPhone que d’améliorer les SMS avec Android

Tim Cook s'est exprimé au sujet de l'expérience SMS offerte lors d'échanges entre un iPhone et un smartphone Android... et le moins que l'on puisse dire, c'est que le patron d'Apple n'a pas l'intention de céder aux sirènes de Google pour améliorer quoi que ce soit.

L’échange de SMS entre iPhone et smartphones Android ne profite d’aucune optimisation particulière, au point de rendre l’expérience utilisateur assez frustrante face à ce que permettent les échanges d’iMessages entre iPhone. Pour autant, Apple ne compte pas s’atteler à améliorer quoi que ce soit. Ou pour le dire plus poliment, la firme préfère s’investir ailleurs.

C’est ce que l’on retient de la dernière intervention de Tim Cook à ce propos. Interrogé durant la Vox Media’s Code Conference, organisée à Berverly Hills entre les 6 et 8 septembre, le patron d’Apple s’est montré clair en indiquant qu’améliorer les échanges de SMS entre iPhone et mobiles Android n’était pas dans les priorités de la firme. À la place, l’intéressé préfère évidemment prêcher l’iPhone.

Apple visiblement peu enclin à obtempérer sur le RCS

« Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus, sur ce sujet », a notamment indiqué Tim Cook avant d’ajouter qu’il préfèrerait « convertir à l’iPhone ».

Dans les coulisses se cache en réalité l’affrontement entre les standards SMS et RCS. L’envoi de SMS entre iPhone est d’une souplesse inattaquable grâce aux iMessages et leurs bulles bleues, tandis que les messages envoyés entre un iPhone et un smartphone Android (affichés dans des bulles vertes) se contentent toujours du format SMS… avec toutes les limitations que cela implique. De son côté, Google souhaite depuis plusieurs années qu’Apple adopte le format RCS (chiffré et plus moderne) pour permettre d’améliorer la qualité des échanges entre iPhone et smartphones Android.

Apple est pour sa part réticent, car ces échanges altérés peuvent dans certains cas motiver le passage d’un utilisateur Android à l’iPhone. Une stratégie tacite que Tim Cook a d’ailleurs plus ou moins revendiquée durant son intervention. « Achetez un iPhone à votre maman », a-t-il répondu à son interlocuteur lorsque ce dernier lui indiquait ne pas pouvoir envoyer de vidéos à sa mère à cause des limitations induites par la messagerie SMS. Tout est dit.

