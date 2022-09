iPhone 14 : à défaut d’une nouvelle puce, il gagne en RAM

À en croire les fichiers dénichés dans Xcode, l'iPhone 14 semble avoir 50 % de mémoire vive que l'iPhone 13. Une bonne nouvelle pour ses performances à long terme.

Cette semaine, Apple a présenté ses nouveaux smartphones, les iPhone 14 et 14 Pro. Si les Pro ont réussi à accrocher l’attention des technophiles de tous bords, l’iPhone 14 semble être une déception. À dire vrai, il y a même tout intérêt à se tourner vers l’iPhone 13 Pro que vers cette nouvelle génération. Et pour cause, puisque l’iPhone 14 reprend certaines des nouveautés du flagship de l’année dernière, mais pas toutes.

Des emprunts à l’iPhone 13 Pro

Parmi les éléments récupérés à l’iPhone 13 Pro, on peut par exemple citer le SoC. La puce A15 qui anime l’iPhone 14 n’est pas celle de l’iPhone 13, mais celle de sa version Pro, avec un cœur GPU supplémentaire, de quoi lui assurer de meilleures performances dans les jeux. Autre point d’amélioration : la mémoire vive.

Selon MacRumors, Xcode 14 beta contient des fichiers dévoilant la quantité de RAM embarquée sur les iPhone 14 et 14 Pro. Tous seraient équipés de 6 Go. L’année dernière, seuls les iPhone 13 Pro pouvaient se targuer d’en avoir autant, les iPhone 13 se contentant de 4 Go. Cela représente donc une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre.

Cela devrait permettre à l’iPhone 14 de supporter davantage la multiplication des applications et les tâches gourmandes. L’avantage se ressentira particulièrement sur le long terme, avec les futures évolutions d’iOS.

Une RAM plus rapide pour l’iPhone 14 Pro ?

Xcode ne révèle cependant que la quantité de RAM. Or, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait avant le lancement des iPhone 14 que l’iPhone 14 Pro disposerait d’une mémoire vive plus rapide. À défaut d’en avoir plus, le fleuron d’Apple serait équipé de RAM LPDDR5 en lieu et place de l’actuelle LPDDR4X. Il faudra attendre que les nouveaux smartphones d’Apple soient démontés par des experts comme iFixit pour le savoir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.