iPhone 13 vs iPhone 14 : pourquoi il faut s’abstenir d’acheter cette nouvelle génération

L'iPhone 14 n'est pas une grande mise à jour. Lorsqu'on compare l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14, on se demande s'il n'est pas judicieux de sauter cette nouvelle génération.

La keynote Apple a eu lieu, on peut souffler… Enfin, pas réellement. C’est le temps de l’analyse, afin de mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle génération d’iPhone 14.

Un grand écart entre le standard et le Pro

Première analyse : force est de constater que l’écart entre les iPhone 14 et 14 Pro n’a jamais été aussi important. Auparavant, ces deux gammes d’iPhone se différenciaient sur des éléments tels que les capacités de la caméra et les performances multitâches, tout en conservant certaines caractéristiques de base identiques.

Cette fois-ci, Apple creuse l’écart entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro en entravant tout progrès réel sur l’iPhone 14. Cela ne veut pas dire que c’est un mauvais téléphone, mais ce saut générationnel semble être tout petit pour l’iPhone standard.

On ne va pas faire la liste des changements et des améliorations notables à tous les niveaux sur les modèles Pro. En tout cas, Apple a enfin cherché à offrir des améliorations substantielles par rapport aux modèles standard. Ils portent désormais bien mieux l’appellation « Pro » qui leur est accolée.

iPhone 13 et iPhone 14 : très peu de changements

Si l’on s’en tient strictement aux caractéristiques principales, les changements sont quasi inexistants entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14.

Tout d’abord, il bénéficie toujours de l’écran Super Retina XDR en 60 Hz. Et, 60 Hz de taux de rafraîchissement en 2022 sur un téléphone à plus de 1 000 euros, c’est assez malheureux. Il y a des téléphones Android à 200 euros qui proposent du 90 Hz… et même du 120 Hz.

Le processeur est toujours un Apple A15 Bionic : pas d’Apple A16 Bionic sur les iPhone 14, mais il bénéficie de la puce de l’iPhone 13 Pro de l’année dernière. Avec un cœur GPU supplémentaire, les performances graphiques devraient être meilleures. Allez-vous voir des différences entre les deux puces Apple A13 ? Pas forcément à ce niveau de performance.

Enfin, la configuration de l’appareil photo reste identique sur l’iPhone 13 et l’iPhone 14 : deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif large et un ultra-large. On retrouve la même technologie. Il y a cependant une différence, car le capteur principal de l’appareil photo arbore un objectif avec une ouverture f/1,5, la même que celle de l’iPhone 13 Pro. Cela signifie de meilleures performances en basse lumière.

Concernant l’autonomie, rien n’a été ouvertement confirmé par Apple et rien ne le sera jamais, car l’entreprise américaine reste muette sur la capacité utile de la batterie. Il faudra plutôt se diriger vers l’iPhone 14 Plus (6,7 pouces), un nouveau venu qui remplace la version Mini. Apple annonce l’iPhone avec la plus grosse autonomie… jusqu’à +25 % par rapport à l’iPhone 13.

Enfin, notons que le design reste inchangé. On a toujours droit à l’énorme encoche. Ils ont presque les mêmes dimensions… l’iPhone 14 est même plus épais que l’iPhone 13. L’iPhone 14 est cependant légèrement plus léger.

Un iPhone 14 qui a peu pour lui

Cette année, plus que jamais, le dernier iPhone est difficile à vendre lorsque l’on compare ses caractéristiques techniques. Parce que bien sûr, il y a quelques petites mises à jour itératives, mais la liste des similitudes s’est considérablement allongée. Surtout qu’il faut compter sur une considérable augmentation de prix cette année. La raison ? L’inflation, mais également le taux de change euro-dollar.

Quantité de stockage iPhone 13 iPhone 14 Evolution Différence 128 Go 909,00 € 1 019,00 € 12,10% 110,00 € 256 Go 1 029,00 € 1 149,00 € 11,66% 120,00 € 512 Go 1 259,00 € 1 409,00 € 11,91% 150,00 €



Quelles nouveautés pour l’iPhone 14 ?

Les deux modèles d’iPhone 14 permettent de détecter les accidents de voiture grâce à un accéléromètre repensé, ce qui leur permet d’appeler automatiquement les secours en cas de besoin. En outre, ils peuvent désormais communiquer avec les satellites dans le cas d’une urgence ou pour la fonction Localiser. Néanmoins, cette fonction est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada, de plus, elle est payante. Ils bénéficient par ailleurs du Bluetooth 5.3, pour profiter des nouveautés des AirPods Pro 2.

L’iPhone 14 n’est pas destiné aux chasseurs de bonnes affaires ou à ceux qui recherchent des performances de pointe. De notre point de vue, il semble plus logique de se diriger vers l’iPhone 13 ou même l’iPhone 13 Pro (en fonction des stocks disponibles).

