iOS 16 : date de sortie, comptabilité, nouveautés… tout savoir sur la mise à jour de l’iPhone

Le nouveau système d'exploitation des iPhone est disponible en bêta. Voici tout ce qu'il y a à connaître sur son compte : disponibilité, iPhone compatibles, nouveautés...

Ce n’est un secret pour personne, Apple travaille à une nouvelle mouture d’iPhone intitulée iPhone 14. Et pour l’accompagner, comme chaque année, le constructeur à la pomme prépare une nouvelle version de son système d’exploitation, iOS 16. Voici tout ce qu’il y a à savoir à propos de l’expérience logicielle façon Apple.

Date de sortie d’IOS 16

S’il n’existe pas de date de sortie officielle pour iOS 16, il n’y a pas besoin d’être un prix Nobel pour affirmer que la nouvelle version de l’interface devrait sortir concomitamment aux nouveaux iPhone, aux alentours des mois de septembre ou octobre 2022.

Cependant, vous avez déjà la possibilité de tester l’interface. En effet, après trois bêtas fermés, une bêta publique est sortie le 11 juillet 2022. Elle permet à tout utilisateur d’un iPhone compatible d’installer iOS 16 pour le tester soi-même. On vous explique tout sur la marche à suivre dans la partie suivante.

Comment installer iOS 16 ?

Pour mettre à jour votre iPhone vers iOS 16, il vous faut vous rendre sur le site beta.apple.com. Préférez vous connecter directement depuis un iPhone sur Safari, vous gagnerez du temps. Votre identifiant et mot de passe de compte Apple vous sera nécessaire.

Là, il vous suffit de suivre les instructions.

Enregistrer vos données sur iTunes ou iCloud. Pour ce faire, nous

Installer le profil. Pour ce faire cliquer sur le bouton télécharger le profil.

Une fois cela fait, vous devriez voir apparaître un bouton profil téléchargé tout en haut du menu Réglages. À l’intérieur, vous pourrez cliquer sur le Profil téléchargé.

Cliquer maintenant sur installer en haut à droite.

Après un redémarrage, la mise à jour vers iOS 16 vous sera proposée dans l’onglet Mise à jour logicielle.

Lorsqu’iOS 16 sortira en version publique, vous n’aurez bien sûr pas besoin de passer par cette procédure. Il vous suffira d’installer iOS 16 comme n’importe quelle mise à jour sur votre iPhone en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 16 ?

Même si on est loin du fourmillement de nouvelles fonctionnalités offertes par iOS 15, iOS 16 intègre tout de même quelques nouveautés, à commencer par sa plus marquante bien sûr : la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage.

Écran de verrouillage : iOS s’« androidise » ?

L’éternel débat entre les garants d’iOS et les fanatiques d’Android (si tant est que cela existe encore) porte bien souvent sur un seul et même sujet : les capacités de personnalisation qui serait plus importante sur Android. Et bien qu’à cela ne tienne, Apple a décidé de « révolutionner » son écran de verrouillage.

Il est désormais possible assez simplement de changer le style de l’horloge en lui appliquant des filtres de couleurs, ou encore d’ajouter des widgets plutôt bien pensés. On peut en outre enregistrer plusieurs écrans de verrouillages différents en fonction des usages et même les associer à un mode de concentration. Très pratique.

Toujours sur l’écran de verrouillage, notons que les notifications sont désormais situées en bas. Elles devraient en outre intégrer des petites animations pour celles qui seront amenées à être mises à jour régulièrement. Apple a montré quelques exemples lors de la WWDC 2022, comme l’arrivée d’un Uber ou encore le score d’un match qui serait mis à jour en direct.

iMessage

L’une des applications à bénéficier du plus d’améliorations est iMessage. Dans les 15 minutes après avoir envoyer un message, on peut désormais le modifier ou annuler l’envoi de celui. Notez que jusqu’à cinq modifications sont possibles.

Seule contrainte : il faut que votre interlocuteur·rice possède aussi iOS 16. Il est aussi possible de marque une conversation comme non lue et ainsi garder une petite bulle à côté.

Photo et vidéo

L’année dernière, Apple avait introduit la possibilité d’extraire du texte de n’importe quelle image. Désormais, cela est aussi possible sur des vidéos. iOS 16 suggère entre outre les éléments intéressants qu’on peut extraire d’une image comme le numéro, en bas à gauche de l’image.

Autre petit ajout amusant : vous pouvez détourer un objet dans une photo automatiquement en gardant le doigt appuyé dessus. Il peut s’agir d’une personne, d’un animal ou même d’un objet inanimé. Nous avons nous même testé avec un bateau par exemple.

Et aussi…

D’autres petits ajouts intéressants sont à noter. Il est désormais possible de corriger un texte écrit en dictée vocale à la volée, sans même devoir rappuyer sur un bouton pour relancer la dictée.

On peut aussi citer les quelques améliorations apportées à Plans qui vont rajouter des cartes plus détaillées. Autre petit point confort, les mises à jour de sécurité s’effectuent désormais en arrière-plan.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 16 ?

Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 16. On constate que quelques appareils ne sont plus supportés, comme les iPhone 7 et 7 Plus, 6 s et 6 s Plus ou encore l’iPhone SE de première génération.

iPhone 14 (non officialisé) ;

iPhone 14 Max (non officialisé) ;

iPhone 14 Pro (non officialisé) ;

iPhone 14 Pro Max (non officialisé) ;

iPhone 13 Mini ;

iPhone 13 ;

iPhone 13 Pro ;

iPhone 13 Pro Max ;

iPhone 12 ;

iPhone 12 mini ;

iPhone 12 Pro ;

iPhone 12 Pro Max ;

iPhone SE (2020) ;

iPhone 11 ;

iPhone 11 Pro ;

iPhone 11 Pro Max ;

iPhone XS Max ;

iPhone XS ;

iPhone XR ;

iPhone X ;

iPhone 8 Plus ;

iPhone 8 ;

En somme, le suivi logiciel d’Apple reste toujours exemplaire par rapport aux standards que l’on connaît sur Android. L’iPhone 8 par exemple, date de septembre 2017, on est donc sur près de six ans de mise à jour si on prend en compte le fait qu’il devrait continuer à recevoir des patchs jusqu’à septembre 2023.

