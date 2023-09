App Store, WhatsApp, TikTok, Android, Windows : préparez-vous à un grand chamboulement en 2024

Comme prévu, la Commission européenne a désigné les « contrôleurs d'accès » dont les services auront l'obligation d'être profondément modifié en Europe dès 2024. De l'App Store à YouTube en passant par TikTok ou Windows, les changements vont être très profonds.

L’annonce était attendue de pieds de ferme tant elle va créer un changement important pour tous nos appareils du quotidien. Ce mercredi 6 septembre, la Commission européenne a officiellement dévoilé la première liste de « contrôleurs d’accès », ces géants de la tech qui vont devoir ouvrir leurs logiciels et services à la concurrence dès 2024 grâce au Digital Markets Act (DMA).

Quels sont les services concernés ?

Pour le moment, la Commission européenne a listé 22 services développés par Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta et Microsoft.

Réseaux sociaux : TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Messagerie en ligne : WhatsApp, Messenger.

Partage de vidéos : YouTube.

Moteur de recherche : Google.

Système d’exploitation : Google Android, Apple iOS, Windows PC OS

Navigateur : Google Chrome, Apple Safari

Publicité : Amazon, Google, Meta

Intermédiation : Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, Apple App Store, Meta Marketplace

D’autres services pourraient rejoindre cette liste à terme. La Commission indique avoir ouvert quatre enquêtes concernant Microsoft Bing, Microsoft Edge, Microsoft Advertising et Apple iMessages. Elles devront déterminer si ces services remplissent les critères pour être des « contrôleurs d’accès ».

Par ailleurs, certains services qui remplissent les critères n’ont pas intégré la liste : Google Gmail, Microsoft Outlook.com et Samsung Internet Browser. Les entreprises concernées ont réussi à convaincre la Commission de ne pas les intégrer. De ce fait, aucun des services de Samsung ne rentre dans la liste.

Des changements importants au quotidien

D’ici à mars 2024, les services désignés dans cette première liste vont devoir se mettre en conformité pour suivre la nouvelle législation européenne. Les services ajoutés à l’issue des quatre enquêtes auront jusqu’à août 2024.

Parmi les changements importants, on peut en mettre plusieurs en exergue :

Android, iOS et Windows devront vous permettre de désinstaller les applications préinstallées d’Apple, Google et Microsoft ;

Apple va devoir autoriser l’installation d’App Store alternatifs sur iPhone ;

Apple va devoir autoriser les alternatives à Apple Pay sur iPhone ;

Messenger et WhatsApp devront vous permettre d’échanger des messages avec d’autres services de messagerie ;

Apple et Google devront autoriser les applications à pouvoir proposer leurs formules d’abonnement en dehors de l’App Store ou du Play Store ;

La résiliation d’un abonnement devra être aussi simple que la souscription.

Comme on peut le remarquer, c’est notamment sur l’iPhone que les changements les plus importants seront attendus. Apple va devoir ouvrir son smartphone à la concurrence. Il sera intéressant de noter si les banques continuent de proposer Apple Pay ou basculeront sur leurs propres méthodes de paiement sans contact, comme elles le font sur Android.

Ce sont des changements très concrets que Meta, Microsoft, Apple ou Google vont devoir apporter à leurs services pour les rendre plus pratiques pour le consommateur, et plus ouverts à leurs concurrents.

