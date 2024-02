Apple met le paquet sur l’IA pour ses prochaines puces en prévision d’iOS 18

Ă€ l'instar de Samsung et de la plateforme Galaxy AI de ses Galaxy S24, Apple travaillerait Ă une forte inclusion de l'intelligence artificielle sur iOS 18. Pour accompagner ce virage vers l'IA, la firme ajouterait des NPUs (beaucoup) plus puissants Ă ses prochains processeurs A18 et M4.

Plus de cĹ“urs pour le Neural Engine des futurs processeurs Apple ? C’est en tout cas ce que semblent indiquer certains observateurs de la chaĂ®ne d’approvisionnement du groupe. D’après eux, Apple chercherait Ă armer ses prochaines puces A18 et M4 de NPUs nettement plus musclĂ©s, capable de motoriser sans encombre les futures fonctionnalitĂ©s d’iOS 18 (et potentiellement aussi de macOS) liĂ©es Ă l’intelligence artificielle.

C’est notamment ce qu’avance l’Economic Daily News. D’après le mĂ©dia taĂŻwanais, les deux futurs processeurs d’Apple (destinĂ©s Ă la prochaine gĂ©nĂ©ration d’iPhone, d’iPad et de Mac) seraient pourvus de « plus de cĹ“urs de calcul vouĂ©s Ă l’IA ». Cet ajout concernerait bien le Neural Engine des puces Apple Silicon, qui sert justement Ă accĂ©lĂ©rer le calcul de l’IA par le processeur.

TSMC mis Ă contribution

CĂ´tĂ© production, Apple continuerait quoi qu’il en soit de s’appuyer sur TSMC, mais en augmentant de 50% (par rapport Ă 2023) ses commandes de puces gravĂ©es en 3 nm. Cette hausse des commandes conduirait, logiquement, Ă une hausse des investissements d’Apple dans le fondeur taĂŻwanais, et donc Ă un partenariat toujours plus Ă©troit entre les deux firmes.

Notons que la gravure en 3 nm est dĂ©jĂ employĂ©e par Apple sur les puces M3, M3 Pro, M3 Max de ses derniers Mac, mais aussi par le processeur A17 Pro de ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Les futurs SoC d’Apple resteraient donc basĂ©s sur le mĂŞme procĂ©dĂ©, mais l’utiliseraient Ă plus grande Ă©chelle que l’annĂ©e dernière. On ajoutera que si la prĂ©sence de NPUs renforcĂ©s sur les puces A18 et M4 est tout Ă fait possible, cette piste n’est pour l’instant pas suffisamment Ă©tayĂ©e pour que nous puissions en avoir le coeur net.

Ajoutons qu’Apple est souvent assez Ă©vasif au sujet du Neural Engine de ses nouveaux processeurs. La plupart du temps, la firme se contente d’annoncer plus de performances et plus de coeurs sans vraiment en dire beaucoup plus. Si un virage est pris vers l’IA avec iOS 18, il se peut que cette annĂ©e Apple axe plus ses keynote sur les spĂ©cifications de ses NPUs que par le passĂ©.