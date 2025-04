OnePlus Pad 2 : cette performante tablette sous Snapdragon 8 Gen 3 chute sous les 350 € grâce à cette offre

La OnePlus Pad 2 est une tablette tactile puissante qui bénéficie en plus d’une réduction très intéressante aujourd’hui : elle passe à 341,99 euros sur AliExpress en ce moment, contre un prix affiché de 549,99 euros sur le site officiel du fabricant.

Ne vous y méprenez pas, la OnePlus Pad 2 est une tablette tactile haut de gamme au design élégant. Elle ne se contente pas d’être belle, elle est aussi puissante et sort une fiche technique musclée, de l’écran au processeur en passant par la mémoire. Dévoilée en juillet 2024 au prix de 549 euros, elle bénéficie d’une belle réduction de plus de 200 euros en ce moment.

Les points forts de la OnePlus Pad 2

L’écran 3K 144 Hz de 12,4 pouces à l’aise dans toutes les situations

La puce Snapdragon 8 Gen 3 offre une grande puissance

Un design bien travaillé et des lignes douces, agréables à prendre en main

Lancée à 549 euros, la OnePlus Pad 2 a quelque peu baissé de prix depuis quelque temps. Elle est rarement apparue à 341,99 euros comme en ce moment, où vous devez utiliser le code ASFR40 pour atteindre ce prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la OnePlus Pad 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

La OnePlus Pad 2 et une fluidité à toute épreuve

Avec la OnePlus Pad 2, la marque chinoise propose une tablette tactile solide à tous les niveaux. Ça commence par son design épuré et bien travaillé, avec de belles lignes, un châssis en aluminium anodisé qui ne prend pas les traces de doigts. Ce qui laisse la part belle à l’écran puisque le rapport screen-to-body est de 84,9 %. Ça tombe bien puisque l’écran est un très bon atout de cette tablette.

Il s’agit d’une dalle LCD, même si on aurait aimé de l’OLED mais pour le prix, ça passe. Elle fait 12,4 pouces de diagonale pour afficher de la 3K, soit 3 000 x 2 120 pixels et une fréquence de rafraîchissement variable pouvant aller de 30 Hz à 144 Hz maximum. La luminosité de 900 nits est suffisante pour un usage en intérieur, mais risque d’être un peu juste si vous êtes en plein soleil. Par contre, vous bénéficiez de la compatibilité Dolby Vision et du stylet One Plus Stylo 2 qui offre de bonnes sensations une fois en main.

Une tablette tactile qui mise sur l’IA

Dans la OnePlus Pad 2, la marque chinoise a mis pas mal de choses, à commencer par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe tous les bons smartphones de 2024. Il est épaulé par un GPU Adreno 750@903 MHz, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce qui, théoriquement, permet de faire tout ce que vous souhaitez, de la bureautique la plus simple au gaming 3D le plus intense. D’ailleurs, votre activité a forcément un impact sur la batterie de 9 510 mAh qui, selon nos tests, permet de tenir 7 h en gaming, un peu plus de 10 h en usage mixte. Elle est compatible charge rapide SUPERVOOC 67 W qui permet de passer de 0 à 100 % en 1 h 21 environ.

Autre chose que vous retrouvez dans la OnePlus Pad 2 : des outils basés sur l’IA. Avec notamment la suite AI Summary, qui peut vous résumer de longs documents en quelques lignes tout en gardant la substantifique moelle. Ou AI Writer qui va générer des textes en fonction d’images ou d’autres écrits que vous lui fournissez. Il y en a aussi qui sont liées à la photo, pour améliorer/modifier vos clichés. On est cependant un peu déçu par la certification IPX5, un peu juste, de l’IP67 n’aurait pas été de trop.

Pour en apprendre plus sur la OnePlus Pad 2, vous pouvez passer par notre test complet où la tablette a été examinée sous toutes les coutures.

Il y a aussi notre guide d’achat sur les meilleures tablettes tactiles du moment qui permet de trouver le modèle correspondant à vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.