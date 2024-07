OnePlus Pad 2 : une tablette haut de gamme à un prix presque tout doux

OnePlus est bien décidé à se refaire une place au soleil en Europe et en France, cela dans tous les segments de marché. Cela inclut la OnePlus Pad 2, une tablette qui se veut résolument haut de gamme au niveau des caractéristiques techniques, de l'usage de l'IA, tout en restant accessible.

OnePlus est bel et bien de retour en France. Après ses OnePlus 12 et 12R, le constructeur complète sa famille de produits avec une nouvelle tablette haut de gamme, la OnePlus Pad 2. Un modèle aussi élégant que puissant sur le papier, complété par une gamme d’accessoires et de fonctionnalités IA. Ce même jour, OnePlus a également officialisé les écouteurs Buds 3 Pro, la montre Watch 2R ainsi que le smartphone Nord 4.

La OnePlus Pad 2 affiche un design épuré, avec un châssis en aluminium anodisé et une finition « Nimbus Gray » obtenue grâce à des techniques de sablage et d’anodisation. Avec son épaisseur de 6,49 mm et son poids de 584 g, cette tablette de 12,1 pouces semble aussi légère que nomade, malgré des bords d’écran bien présents. L’affichage est en 3K (3000 x 2120 pixels), pour une densité de 303 PPI, ce qui devrait assurer une belle finesse d’affichage.

OnePlus annonce un taux de rafraîchissement variable de 30 Hz à 144 Hz, une luminosité maximale de 900 nits et le support de Dolby Vision. À cela s’ajoutent six haut-parleurs certifiés Hi-Res qui devraient, en théorie, fournir un son spatial de haute qualité. Cela reste à vérifier, car souvent ce type de configuration est insuffisante pour un rendu audio spatialisé convaincant.

La OnePlus Pad 2 est architecturée autour d’un Snapdragon 8 Gen 3, accompagnée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Sur le papier, cette configuration assure des performances de haut niveau pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources, sans oublier les jeux vidéo 3D les plus exigeants.

De l’IA et des accessoires

OnePlus présente cette tablette comme l’outil idéal aussi bien pour la productivité que pour les loisirs. Pour cela, OnePlus met en avant des fonctionnalités de connectivité avancées, telles que la synchronisation des médias, le partage de presse-papiers et l’accès à distance aux fichiers entre les produits qui composent l’écosystème OnePlus. La OnePlus Pad 2 intègre une suite d’outils d’IA nommée AI Toolbox.

Elle est destinée à simplifier le quotidien des utilisateurs. Ainsi, AI Speak lit le texte à voix haute, AI Summary réalise des résumés de longs documents, et AI Writer génère du contenu à partir d’images et de textes. Pour les créatifs, l’AI Eraser 2.0 permet de supprimer des objets indésirables des photos, tandis que Smart Cutout 2.0 identifie et isole les sujets dans une image.

L’autonomie devrait être l’un des points forts de la OnePlus Pad 2 avec une batterie de 9510 mAh, qui, selon le constructeur, devrait atteindre les 43 jours en veille. La présence de la technologie de charge rapide SUPERVOOC 67W permet de passer de 0 % à 100 % en 81 minutes. OnePlus propose également deux accessoires : le OnePlus Stylo 2 et le OnePlus Smart Keyboard.

Le premier, avec ses 16 000 niveaux de sensibilité à la pression et une absence de latence, devrait même réussir à simuler l’effet de l’encre sur du papier. Un outil de précision pensé pour les créatifs et les professionnels. Le second est un clavier complet, qui propose en plus une inclinaison ajustable. Par contre, mauvaise pioche, ils sont vendus séparément.

Prix et date de sortie

La OnePlus Pad 2 sera disponible en précommande à partir du 16 juillet et sera mise en vente le 1er août 2024. Les prix sont fixés à 549 euros pour la tablette, 99 euros pour le OnePlus Stylo 2, 149 euros pour le clavier, et 59 euros pour l’étui.

Ceux qui commanderont la OnePlus Pad 2 entre le 16 juillet et le 1er août profiteront d’une remise immédiate de 50 euros. De plus, ils recevront gratuitement un adaptateur OnePlus 80W Type-A (valeur de 39,99 euros) et pourront recevoir soit un clavier OnePlus Pad 2, soit un stylet OnePlus Pad 2, ou encore un étui OnePlus Pad 2. De plus, les étudiants peuvent également bénéficier d’une remise de 10 %.