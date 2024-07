La recette du OnePlus Nord 4 : grosse RAM, gros stockage

OnePlus tenait ce jour une conférence avec au programme plusieurs annonces de nouveaux produits. Parmi eux : l'arrivée du OnePlus Nord 4, un smartphone milieu de gamme qui entend proposer un rapport qualité/prix compétitif face à des Xiaomi, Oppo ou encore Honor.

Le mois de juillet n’est pas léger en termes de sorties de smartphones. Alors que les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 ont été annoncés, il n’y a pas que Samsung qui a un programme chargé cet été. OnePlus a annoncé ce 16 juillet la montre Watch 2R, les écouteurs Buds 3 Pro ainsi que la tablette Pad 2. Ce n’est pas tout : le constructeur a également présenté le OnePlus Nord 4, qui succès au Nord 3 de l’année dernière.

Un OnePlus Nord 4 avec un design dans un seul bloc

Ce que met en avant le fabricant, c’est la conception du Nord 4 : son dos et ses tranches sont taillées dans un seul bloc avec une finition métallisée. L’épaisseur est dans la normale : 7,99 mm, soit juste en dessous des 8 mm. Sur le design, OnePlus ne « triche » pas en incurvant les tranches, ce qui peut donner une impression de parallélépipède rectangle, aux coins arrondis.

Puisqu’il s’agit d’un smartphone OnePlus, nous avons droit à l’Alert Slider. Il s’agit d’un commutateur sur la tranche gauche qui permet de passer de la sonnerie, au vibreur et au mode silencieux. Côté photo, on trouve trois capteurs photo :

Un capteur principal Sony LYT-600 de 60 Mpx, OIS ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, champ de vision de 112° ;

Un capteur selfie Sony de 16 Mpx.

Beaucoup de RAM, beaucoup de stockage

OnePlus met le paquet sur deux aspects de son OnePlus Nord 4. Sur le stockage d’abord : 512 Go, rien que ça. De quoi stocker beaucoup de photos et divers fichiers. Pour offrir des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui tournent en local, la marque a mis beaucoup de mémoire vive également : pas moins de 16 Go de RAM en LPDDR5X. Sur le volet logiciel, on trouve naturellement Android 14 d’emblée. Le OnePlus Nord 4 aura d’ailleurs droit à quatre mises à jour d’Android et six ans de patchs de sécurité.

Le tout fonctionne grâce au SoC Snapdragon 7 Plus Gen 3, arrivé plus tôt dans l’année. OnePlus annonce un score AnTuTu de 1 500 000 avec cette puce. Côté batterie, l’épaisseur trahi une bonne capacité de 5500 mAh. Elle peut se recharger à une puissance maximale de 100 W (chargeur non fourni) grâce à la technologie propriétaire SUPERVOOC. De quoi réaliser un cycle de charge complet en 28 minutes seulement. OnePlus avance également que 5 minutes de charge permettent de visionner des films et séries sur Netflix pendant 5 heures maximum. Enfin, le constructeur dit avoir testé son nouvel appareil : il peut survivre à plus de 1600 cycles de charge tout en restant à 80% de sa capacité initiale. Cela représente environ quatre années d’utilisation quotidienne.

Prix et disponibilité du OnePlus Nord 4

Le OnePlus Nord 4 sera disponible à la vente à partir du 8 août dans les coloris noir, argent et vert, au prix unique de 599 euros (dans sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage). Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Durant cette période, les clients pourront recevoir soit un sac Tumi Voyageur Persia Crossbody (d’une valeur de 210 euros), une paire de OnePlus Nord Buds 3 Pro (d’une valeur de 79 euros) ou bien d’une coque de téléphone.