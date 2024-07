Ces écouteurs OnePlus promettent une qualité haut de gamme pour moins de 80 euros

C'est la troisième génération d'écouteurs sans fil à réduction de bruit chez OnePlus. Les Nord Buds 3 Pro se démarquent esthétiquement peu de la concurrence. Ils préfèrent tout miser sur la qualité audio et surtout sur les algorithmes qui doivent autant booster les basses qu'offrir une réduction de bruit haut de gamme, le tout pour moins de 80 euros.

Lors d’un événement organisé à Milan, OnePlus a dévoilé plusieurs produits dont le nouveau smartphone OnePlus Nord 4, la tablette tactile OnePlus Pad 2, la montre connectée OnePlus Watch 2R et la troisième génération de ses écouteurs sans fil, les OnePlus Nord Buds 3 Pro. Ces derniers succèdent aux Nord Buds 2 Pro. Le constructeur promet monts et merveilles avec, selon la marque, un son audiophile au rendu aussi ciselé que riche en basses. En outre, il veut enfoncer le clou avec une nouvelle technologie de réduction de bruit active (ANC) qui ambitionne de faire aussi bien que les meilleurs produits haut de gamme du moment.

Une promesse de basses

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro affichent un design qui s’inspire de leurs prédécesseurs mais également des AirPods et des Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ils s’appuient sur une conception intra-auriculaire et non open-fit (comme les Samsung Galaxy Buds 3) avec des tiges plus courtes. Ils sont ultra-légers avec un poids de 4,4 grammes par écouteur (contre 4,9 grammes pour les Nord Buds Pro 2). Ils se déclinent en noir et en vert avec des touches métalliques. Le boîtier de charge reprend les mêmes couleurs et affiche un design en galet aussi classique que réussi. Chaque écouteur embarque un haut-parleur en TPU recouvert de titane de 12,4 mm.

Cette configuration devrait, selon la marque, améliorer la dynamique et offrir des basses profondes. Ces dernières seront renforcées par la technologie maison BassWave 2.0, qui est censée ajuster les fréquences basses pour une restitution profonde et enveloppante. De plus, en passant par l’application, on accède à un égaliseur avec trois modes distincts : Équilibré, Sérénité et Basses.

La connectivité passe par le Bluetooth 5.4, ce qui devrait assurer une connexion de haute qualité sans latence pour un son fluide et ultra-stable. Les Nord Buds 3 Pro sont également multipoints et compatibles avec Google Fast Pair. Certifiés IP55 (comme les précédents), ces écouteurs résistent donc aux éclaboussures et à la sueur. Ils passent d’une conception audio de deux haut-parleurs à un seul, plus imposant et surtout une réduction de bruit bien plus efficiente, même si tous ces éléments sont à vérifier. Toutefois, soyons optimistes, les OnePlus Buds 2 Pro, bien qu’imparfaits, nous avaient fait une très belle impression lors de nos tests. Nous espérons l’être encore plus avec cette troisième itération.

Une réduction haut de gamme pour 79 euros ?

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro intègrent une technologie de réduction de bruit active de dernière génération. Sur le papier, elle est capable de réduire le bruit jusqu’à 49 dB sur une plage de fréquences allant jusqu’à 4000 Hz. Une performance certifiée par TÜV Rheinland, que nous sommes plus que curieux de tester. Les écouteurs bénéficient également d’une réduction de bruit intelligente reposant sur un système de scénarios.

Ce système analyse l’environnement sonore et sélectionne automatiquement le mode le plus adapté en temps réel. De plus, la technologie Crystal Clear Call de OnePlus utilise les trois microphones embarqués par chaque écouteur pour retranscrire des conversations totalement claires. Une gageure pour des intra-auriculaires, et donc encore plus pour un produit à 79 euros.

Conçus pour durer, les OnePlus Nord Buds 3 Pro promettent jusqu’à 12 heures d’écoute non-stop avec la réduction de bruit active désactivée (contre 9 heures pour les Nord Buds Pro 2) et jusqu’à 44 heures avec l’étui de charge (39 heures pour les précédents). En mode AAC avec l’ANC activé, l’autonomie atteint 20 heures en comptant les recharges avec l’étui. De plus, grâce à la charge rapide, 10 minutes suffisent pour profiter de 11 heures d’écoute.

Disponibilité et tarif

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro seront disponibles dans le monde entier dès le 16 juillet, date de leur commercialisation en Europe. Proposés en Noir étoilé et Jade doux, les OnePlus Nord Buds 3 Pro seront vendus au prix de 79 euros.