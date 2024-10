Top 3 des écouteurs sans fil testés par Frandroid en octobre 2024

Frandroid teste toute l’année d’excellents modèles d’écouteurs Bluetooth. Nous faisons régulièrement le point pour vous conseiller les modèles que nous avons préférés récemment.

La rentrée s’est d’autant mieux passée qu’elle s’est faite en musique. Les nouvelles sorties d’enceintes Bluetooth et d’écouteurs sans fil ont été nombreuses en ce mois de septembre. Octobre est maintenant là : on vous dévoile alors notre petit top 3 parmi les différents écouteurs que nous avons eu l’occasion de tester.

Au programme, d’excellents écouteurs sur trois segments de prix, de bonnes surprises de la part de marques qui ne sont pas forcément les ténors du secteur en temps normal : LG, JBL et OnePlus. En avant la musique !

JBL Tour Pro 3 Les challengers des AirPods Pro

JBL propose un produit solide avec les Tour Pro 3, placés sur un segment premium. Et cela se voit au premier coup d’œil : le boitier intègre un petit écran tactile qui affiche tout un tas de données et permet même de gérer par exemple la puissance de la réduction de bruit ou l’appairage Bluetooth. Cet étui parvient à lui seul à distinguer ces écouteurs de la concurrence. L’autonomie fournie est tout à fait convenable.

Mais ce n’est pas tout : JBL a intégré des doubles transducteurs, dont un spécialisé dans les hautes fréquences. Le rendu audio des JBL Tour Pro 3 est très réussi : le son est précis et la scène sonore particulièrement immersive. La réduction de bruit, si elle n’atteint pas le niveau d’AirPods Pro, est tout de même très efficace pour la grande majorité des situations quotidiennes.

Il vous faudra certes débourser 300 euros, mais ces écouteurs JBL sauront ravir les mélomanes exigeants.

LG Tone Free T90S Du bon son par LG

Marque coréenne certes plus connue pour ses téléviseurs que pour ses écouteurs, LG délivre une belle copie avec les Tone Free T90S. Ils empruntent un confortable format buds qui ravira les amateurs, mais ne conviendra pas aux sportifs. L’application compagnon s’avère bien faite et complète. Nous avons surtout apprécié la technologie Dolby Head Tracking qui offre efficacement un suivi de la position de la tête pour modifier la scène sonore de façon dynamique. Les qualités sonores de ces écouteurs sont globalement indéniables. Autre fonction intéressante : le boîtier peut servir de relais Bluetooth en étant connecté à une source analogique avec un cordon mini-jack. Avec 36 heures d’autonomie totale grâce au boitier, les écouteurs LG réalisent une belle performance de ce côté.

Disponibles à moins de 170 euros, ces écouteurs constituent une sympathique alternative aux ténors du marché.

Les LG Tone Free T90S et leur boîtier // Source : Olivier Pastor pour Frandroid

OnePlus Nord Buds 3 Pro Des écouteurs de qualité à petit prix

Pas envie de mettre 200 euros dans des écouteurs ? OnePlus n’en est pas à son coup d’essai et remporte encore une fois le pari du bon rapport qualité/prix avec les Nord Buds 3 Pro. Particulièrement équilibrés, ils réussissent à briller sur tous les fronts. Mignons et confortables, ils sont certifiés IP55. Le Bluetooth multipoint est appréciable. La prestation sonore est quant à elle maitrisée, avec des graves généreux, et des aigus certes un poil imprécis. Le rendu sonore demeure cependant bien équilibré pour des écouteurs à ce tarif. Comptez une vingtaine d’heures d’autonomie totale (avec le boitier), avec l’ANC activée. Cette dernière sera suffisante au quotidien, sans être exceptionnelle.

Pour 80 euros, ces écouteurs font tout bien et même mieux que des concurrents plus chers : un excellent choix si vous cherchez des écouteurs à petit prix.

