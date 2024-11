Nos 3 écouteurs sans fil favoris testés en novembre 2024

Les écouteurs sans fil font partie des vedettes pour les promotions de fin d’année. Voici les trois modèles que la rédaction a pu tester qui ont retenu notre attention.

En cette fin d’année, durant les périodes de promotions comme le Black Friday et Noël, certains produits sont particulièrement prisés. Par exemple, les meilleurs écouteurs sans fil du marché font l’objet de remises et promotions attractives. Si vous êtes encore indécis, voici trois écouteurs sans fil testés récemment que nous vous recommandons.

Apple AirPods 4 Les meilleurs écouteurs ouverts

Les derniers venus au sein du catalogue d’AirPods sont une vraie réussite au regard de notre test. Les AirPods 4 sont des écouteurs ouverts qui réussissent une prouesse : celle de proposer une réduction de bruit active malgré leur form factor. La puce H2 mise en place opère des miracles avec une excellente qualité d’appel et un audio spatial sublimé. Comme toujours, l’intégration dans l’écosystème Apple est au millimètre avec l’apport de fonctionnalités intelligentes. D’autant plus que ces derniers sont proposés à un prix attractif de 149 euros.

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Google Pixel Buds Pro 2 La nouvelle itération de Google

Ces écouteurs sans fil viennent prendre la suite des premiers du nom, en apportant quelques améliorations notables. Les Google Pixel Buds Pro 2 présentent un format confortable à porter, tout en étant certifiés IP54. Ils bénéficient surtout d’une superbe intégration logicielle et l’apport de l’Assistant Google est inestimable. Vous avez même droit à un égaliseur 5 bandes. L’ANC est aussi en nette amélioration par rapport au modèle précédent. Avec une belle qualité audio et une autonomie suffisante, les écouteurs Google sont de formidables compagnons du quotidien.

Jabra Elite 10 Gen 2 Les derniers écouteurs Jabra

Longtemps place forte du marché de l’audio, la marque Jabra tire sa révérence du marché des écouteurs. Les Jabra Elite 10 Gen 2 sont ainsi les derniers modèles du constructeur. Au premier abord, leur conception est discrète, mais peu adaptée à la pratique sportive. Ces écouteurs brillent néanmoins particulièrement par leur qualité audio avec un rendu équilibré et malléable. En revanche, on peut pointer deux défauts majeurs : une autonomie en deçà des attentes et surtout une réduction de bruit active très décevante. Pour 279 euros, nous ne pouvons les conseiller qu’aux amateurs de musique en intérieur.

Source : Olivier Pastor pour Frandroid

