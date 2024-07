Cette excellente montre connectée revient dans une version plus légère et moins chère

Après les smartphones Nord 4 et les Buds Pro 3, voici la OnePlus Watch 2R, la déclinaison plus accessible et tout aussi performante que son aînée, la Watch 2. Encore une fois, OnePlus promet le meilleur de la technologie au prix le plus juste, et cela jusqu'à votre poignet.

Après une édition plus fashion et massive de sa OnePlus Watch 2, le constructeur reprend cette base pour créer une montre connectée tout aussi performante et complète que les modèles haut de gamme : la OnePlus Watch 2R. Des promesses qui sont devenues des habitudes avec cette marque, qui parfois arrive à les respecter. C’est lors de la même conférence que OnePlus a officialisé l’arrivée des écouteurs OnePlus Buds 3 Pro, du smartphone OnePlus Nord 4 ainsi que de la tablette OnePlus Pad 2.

Un air de déjà vu

La OnePlus Watch 2R affiche un design assez proche de son aînée, la Watch 2. Son boîtier en aluminium (25 % moins lourd que l’acier du modèle précédent) affiche des lignes élégantes, qui se déclinent en Vert Forêt et Gris Gunmetal.

Nous aimons beaucoup la lunette bicolore qui rappelle les chronographes horlogers. La résistance à l’eau et à la poussière est assurée par les certifications 5ATM et IP68, faisant de cette montre un compagnon qui pourra vous accompagner dans toutes vos aventures, même extrêmes. Attention cependant, si la montre pourra vous accompagner pour un tour en piscine, elle n’est pas conçue pour de la plongée.

Sous le capot, la OnePlus Watch 2R est dotée de l’architecture Dual-Engine, combinant le chipset Snapdragon W5 et le BES 2700 MCU. Cette combinaison, déjà utilisée sur la OnePlus Watch 2, doit permettre une gestion efficace des tâches, tout en offrant une efficience énergétique qui doit faire la différence selon OnePlus. La batterie de 500 mAh promet une autonomie pouvant atteindre les 100 heures en mode intelligent et 48 heures en utilisation intensive. Et grâce à la technologie de charge rapide VOOC de 75 W, une recharge complète ne prend que 60 minutes, une fonction rare dans l’univers des montres connectées.

Aussi complète que les grandes ?

La OnePlus Watch 2R embarque Wear OS, offrant ainsi une intégration fluide avec l’écosystème Google comme Google Assistant, Maps, Wallet et Calendar. L’application OHealth profite d’une nouvelle version qui offre un suivi détaillé de la santé. Elle analyse des paramètres variés comme le sommeil, la fréquence respiratoire et le stress via la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Avec plus de 100 modes de suivi sportif, la montre est un outil complet pour les amateurs de fitness. Outre la mesure de la fréquence cardiaque, le mode course à pied permet en théorie de suivre des paramètres précis tels que le temps de contact au sol, l’équilibre GCT et la VO2 max. Pour les amateurs de badminton, la montre devrait reconnaître et mesurer la force et la vitesse d’un swing. Son GPS à double fréquence devrait assurer une précision accrue pour les activités en extérieur, telles que la course à pied ou le vélo.

Disponibilité et prix de la OnePlus Watch 2R

La OnePlus Watch 2R sera disponible à partir du 16 juillet 2024, au prix de départ de 279 euros. À titre de comparaison, c’est 50 euros de moins que la OnePlus Watch 2 lancée en début d’année. Les personnes qui achèteront la tocante ce jour profiteront d’une remise de 30 euros pour l’achat des OnePlus Burds Pro 3. De plus, leurs seront offert un bracelet en caoutchouc fluoré et une base de chargement offerts, d’une valeur totale de 69,98 euros. Les étudiants peuvent également bénéficier d’une réduction de 10 %.