On a essayé les OnePlus Nord Buds 3 Pro : des écouteurs d’entrée de gamme avec ANC

Le marché des écouteurs sans fil entrée de gamme semble de plus en plus trusté par les constructeurs chinois venus de la téléphonie mobile. Avec ses OnePlus Nord Buds 3 Pro, la marque semble décidée, avec ce modèle à moins de 80 euros, à donner une leçon à toute la concurrence, venue du mobile comme du monde de l'audio.

Le marché des écouteurs sans fil est déjà riche en produits à moins de 80 euros de qualité, et certains offrent même la réduction de bruit. Toutefois, si nous pouvons être satisfaits du rendu audio, cela l’est moins souvent pour la partie ANC. Avec ses OnePlus Nord Buds 3 Pro, la marque de smartphone veut encore faire mieux qu’avec ses Nord Buds Pro 2 qui avaient séduit la rédaction. Ici, l’ambition est double : offrir un rendu audiophile et riche en basses, tout en proposant une réduction de bruit digne des produits plus haut de gamme. Nous nous sommes donc baladés dans les rues de Milan avec les Nord Buds 3 Pro dans les oreilles pour nous faire une première impression.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Design et ergonomie : jolis et pratiques

Le design de ces OnePlus Nord Buds 3 Pro s’apparente à celui des AirPods, avec une tête non pas open-fit mais intra-auriculaire en plastique laqué noir. Elle se voit complétée d’une courte tige en plastique noir légèrement satiné. Le point de jonction entre tête et tige laisse apparaître une petite surface sensitive pour les commandes.

La forme est plus imposante que celle des Nord Buds Pro 2, la rendant plus ergonomique en l’insérant dans l’oreille. Malgré ce gain de volume, le poids est de seulement 4,4 g par écouteur, contre 4,9 pour les Pro 2. Le port à l’oreille est assez confortable, et les embouts en caoutchouc permettent un meilleur maintien. Ce qui est un bon point, car la surface laquée est plus glissante, surtout quand il fait chaud.

L’appairage en Bluetooth 5.4, comme les contrôles, sont simplissime et qu’il s’agisse d’Android ou iOS, tout fonctionne de façon transparente. Le boitier en forme de galet (38,2 g sans les écouteurs) est plutot compact et rentre sans probléme dans une poche de denim, même slim.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Audio et ANC : efficaces même en extérieur

Nous avons donc déambulé dans les rues de Milan, à pied, puis en taxi, avant de prendre l’avion avec les Nord Buds 3 Pro. En ce qui concerne le rendu audio, nous serons encore prudents n’ayant pas effectué de mesures. Toutefois, nous avons un son assez équilibré et en passant par l’application, il est possible d’affiner les réglages avec un égaliseur cinq bandes.

De plus, la fonction BassWave booste vraiment bien les basses mais pour une écoute plus équilibrée ou des sons moins dépendants des graves, mieux vaut la désactiver. Les haut-parleurs de 12,4 mm en TPU recouvert de titane font un bon boulot mais cela reste encore à nuancer et confirmer sur la durée.

L’application est facile d’accès et permet d’affiner de nombreux paramètres comme le rendu du son via l’égaliseur, la fonction Bass boost, mais aussi en personnalisant les contrôles par exemple. La fonction test d’ajustement des écouteurs apporte un réel plus, la réduction de bruit est alors bien plus efficiente. L’annulation de bruit personnalisée apporte elle aussi une belle amélioration en adaptant l’ANC à la forme de vos conduits auriculaires.

Avec ces deux fonctions activées, nous devons admettre que nous sommes assez bluffés. Les sons les plus graves, comme la circulation automobile ou le bruit d’un moteur d’avion, sont très bien filtrés. Attention, ce n’est pas encore du niveau des Sennheiser Momemtum True Wireless 4; ces sons sont bels et biens filtrés et au pire restent un discret fond sonore. Idéal dans l’avion, nous avons réussi à faire une excellente sieste dans une jolie bulle sonore avec une compilation de jazz en fond sonore.

Par contre, c’est au niveau des médiums et donc surtout des voix que le bât blesse plus. Même si cela doit encore être confirmé, ce spectre semble moins bien traité.

Ce qui n’empêche pas ces écouteurs de nous offrir une réduction de bruit bien supérieure à ce que propose le marché à ce niveau de prix. Niveau autonomie, avec des écouteurs chargés à 50 %, les écouteurs ont tenu 5 bonnes heures ce qui est plutôt encourageant.

Nous retenons une première impression positive de ces OnePlus Nord Buds 3 Pro. Pour 79 euros, nous avons une réduction de bruit a priori supérieure à la moyenne, et un rendu sonore plutôt dynamique et précis pour des écouteurs de ce prix. Le test complet nous confirmera rapidement cela.