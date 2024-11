OnePlus Nord 4 vs Samsung Galaxy A55 : quel téléphone milieu de gamme choisir ?

Le milieu de gamme s’épaissit encore avec le grand retour de OnePlus sur ce créneau. Le Nord 4 s’oppose au ténor de chez Samsung, le Galaxy A55. Alors comment les départager ?

On vous accompagne dans votre réflexion dans ce nouveau comparatif, explorant les atouts et les faiblesses de ces deux smartphones à moins de 500 euros notés respectivement 7/10 et 8/10. Ainsi, les OnePlus Nord 4 et Galaxy A55 sont déjà disponibles pour des prix de 499 euros et 429 euros. Alors quel est le meilleur smartphone ? Voici notre comparatif des deux modèles.

Les fiches techniques des OnePlus Nord 4 et Samsung Galaxy A55

Modèle OnePlus Nord 4 Samsung Galaxy A55 Dimensions 75 mm x 162,6 mm x 7,99 mm 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm Interface constructeur OxygenOS One UI Taille de l’écran 6,74 pouces 6,6 pouces Définition 1240 x 2772 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 450 ppp 390 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Samsung Exynos 1480 Puce graphique Qualcomm Adreno 732 N/C Stockage interne 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh 5000 mAh Poids 199,5 g 213 g Couleurs Noir, Argent, Vert Bleu, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux milieux de gamme qui font illusion

S’ils sont tous deux disponibles sous les 500 euros, le OnePlus Nord 4 comme le Samsung Galaxy A55 arrivent à se faire passer pour de véritables smartphones premium.

Cela vient de quelques petites touches design originales, ou encore du choix de matériaux qu’on ne trouve d’habitude que sur des mobiles mieux nés. En l’occurrence, le OnePlus Nord 4 sort du lot avec son aluminium formidablement mis en valeur par ces stries à l’arrière.

Chez Samsung, la nouveauté se trouve au niveau des tranches (en aluminium également). Une petite découpe encadre cette année les boutons de réglage du volume. Un détail, certes, mais qui contribue à sortir un petit peu le A55 de l’ornière dans laquelle semble se trouver cette gamme (un peu planplan à mon goût).

Maintenant, les deux téléphones sont de taille à peu près égale, même si le Galaxy A55 est un peu plus costaud avec 213 grammes sur la balance, contre 199 g pour son concurrent.

En termes de résistance, néanmoins, c’est bien Samsung qui se montre le plus rassurant grâce à un verre Gorilla Glass Victus+ et une certification IP67. Chez OnePlus, on se contentera de IP65, et d’un verre de protection de marque inconnue.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Samsung lumineux, mais un OnePlus plus juste

Les deux smartphones embarquent une dalle AMOLED autorisant une fréquence plafond de 120 Hz. Mais le OnePlus Nord 4 a un atout dans sa manche : une définition « 1,5 K » de 2772 x 1240 pixels, offrant une résolution de 450 ppp contre 390 ppp sur le Galaxy A55. En d’autres termes, l’affichage y est plus fin, plus détaillé.

Côté colorimétrie, le bilan est aussi très bon chez OnePlus. 96% du gamut DCI-P3 couvert, blanc à un peu moins de 6300K, delta E de 2… tous les voyants sont verts ! Dommage que la luminosité n’atteigne qu’un léger 800 nits, au mieux. Le concurrent Samsung fait mieux, avec la possibilité de grimper à 900 nits quand la situation l’exige. Cela garantit une meilleure lisibilité en extérieur, notamment.

En matière de couleurs, Samsung est également bien loti, avec une dalle généreuse dans sa saturation. Maintenant, son mode par défaut est imparfait, avec un delta E de 4,4 relevé à la sonde. Cela signifie que les couleurs ne sont pas tout à fait justes. Mais est-ce vraiment important, pour le quidam ? On vous laisse seuls juges.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le logiciel, Samsung tombe de son trône

Si les OnePlus Nord 4 et Galaxy A55 tournent tous deux sous Android 14, ils adoptent une surcouche logicielle bien différence. Et, cette fois, notre préférence va pour OxygenOS, qui fait vaciller le maître One UI installé sur le Galaxy.

Épurée, moderne, l’interface n’est pas polluée de bloatwares (ces applications préinstallées dont vous n’avez que faire), et propose même quelques fonctionnalités IA intéressantes, comme une gomme magique permettant de faire disparaître des éléments dérangeants sur vos photos. Milieu de gamme, le Galaxy A55 ne dispose pas (encore) des fonctions Galaxy AI, et se retrouve donc distancé sur ce point par son concurrent.

Enfin, Samsung se retrouve chahuté sur son propre terrain en matière de politique de mises à jour. En effet, OnePlus s’est retroussé les manches cette année, et offrira quatre mises à niveau majeures d’Android, et jusqu’à six ans de correctifs de sécurité sur le Nord 4. C’est une année de plus que le Galaxy A55, ce qui en fait le smartphone le plus durable.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un OnePlus Nord 4 qui en a sous le capot

Si nous écrivions dans notre test que le OnePlus Nord 4 n’est pas le smartphone le plus puissant de sa catégorie, il écrase d’une belle longueur le Galaxy A55 dans les benchmarks.

Bien plus moderne que le Exynos 1480, la puce Snapdragon 7+ Gen 3 est plus à l’aise aussi bien dans les tâches impliquant le CPU que le GPU.

Modèle OnePlus Nord 4 Samsung Galaxy A55 AnTuTu 10 1128948 752242 AnTuTu CPU 200038 246028 AnTuTu GPU 499271 174965 AnTuTu MEM 258937 151831 AnTuTu UX 170702 179418 PC Mark 3.0 13046 13709 3DMark Wild Life Extreme 3079 1003 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 18.4 FPS 6.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 47 / 60 FPS 26 / 18 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 51 / 73 FPS 31 / 37 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 81 / 93 FPS Geekbench 6 Single-core 1182 1161 Geekbench 6 Multi-core 3856 3462 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 9089 4151 Lecture / écriture séquentielle 501 / 471 Mo/s N/C Voir plus de benchmarks

Dans les faits, les deux smartphones sont parfaitement adaptés à la vie quotidienne, et offrent une navigation fluide, ne demandant pas de faire de compromis en termes d’applications lancées simultanément. Le OnePlus Nord 4 a simplement une longueur d’avance, notamment grâce à 12 ou 16 Go de mémoire vive, contre 8 seulement sur le Galaxy A55.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux philosophies photo opposées

Rappelons d’abord les forces en présence.

OnePlus Nord 4

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.95″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, 1/4.0″, ƒ/2.2 ;

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.4.

Samsung Galaxy A55

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3.06″, ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une configuration assez légère, qui repose toute entière sur les performances du grand-angle, le capteur principal. Cela étant, on est vite rattrapés par la réalité : si le OnePlus Nord 4 propose des clichés très naturels, authentiques, ils manquent vraiment de peps par rapport à ceux qui sortent du Galaxy A55. Samsung oblige, la saturation est prononcée, et le contraste généreux. Même les photos les plus banales rendent « mieux » sur un Galaxy.

OnePlus Nord 4, grand-angle

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Ensuite, et malheureusement, l’ultra grand-angle est pour le moins médiocre dans les deux cas. On y perd énormément en qualité d’affichage, et cela n’arrange pas les bidons du OnePlus Nord 4, qui est encore plus pataud qu’avec son optique principale dans cet exercice. Chez Samsung, le bilan est un peu plus positif, même si l’optique de 12 mégapixels ne fait pas de miracles.

OnePlus Nord 4, ultra grand-angle

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Enfin, si aucun des deux smartphones pour la photo ne dispose d’un téléobjectif dédié, la grande résolution de leur capteur principal autorise un grossissement numérique correct, jusqu’à 4x.

OnePlus Nord 4, zoom numérique

Samsung Galaxy A55, zoom numérique

Deux smartphones endurants

C’était attendu, avec sa puce plus moderne et sa batterie de plus grande capacité (5500 mAh contre 5000 mAh), le OnePlus Nord 4 est le meilleur des deux smartphones sur le plan de l’autonomie.

D’après notre test de batterie automatisé ViSer, le dernier-né de OnePlus peut tenir un peu plus de 14h sur une seule charge. Pour le Galaxy A55, c’est une heure de moins. Pas franchement de quoi faire pencher la balance.

Mais le OnePlus a une autre carte dans sa manche : il est livré avec un chargeur 65W qui peut le remettre d’aplomb en une heure tout rond. Chez Samsung, ce sera à vos frais, et au mieux 25W.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus Nord 4 vs Samsung Galaxy A55 : lequel choisir ?

Le Samsung Galaxy A55 a beau être une valeur sûre, on constate à la lecture de ce comparatif qu’il est chahuté dans sa proposition par le nouveau OnePlus.

Plus moderne, plus alléchant aussi, avec ce design original, qui sort (un peu) du lot, il dispose de performances nettement supérieures, ainsi que d’une autonomie plus généreuse. Cela étant dit, Samsung conserve pour lui l’avantage de l’écran (la luminosité, surtout), et des photographies de meilleure facture.

Cela étant, bonne nouvelle : quel que soit le smartphone que vous choisirez finalement, les deux proposent un excellent suivi logiciel, et promettent jusqu’à 6 ans de mise à jour. De quoi voir venir.