iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 : des corrections de bugs bienvenues

Les iPhone et iPad peuvent être mis à jour vers iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1, des versions qui apportent des correctifs attendus.

Une dizaine de jours après le lancement d’iOS 15 dans sa version finale, Apple déploie d’ores et déjà un premier correctif pour patcher certains bugs ayant déjà frustré un grand nombre d’utilisateurs. Il est donc dès à présent possible de télécharger iOS 15.0.1, et son pendant pour iPad, iPadOS 15.0.1.

Quelles nouveautés pour iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 ?

Dans le patch note accompagnant cette mise à jour, Apple est plutôt avare en informations, indiquant juste qu’iOS 15.0.1 « résout notamment un problème qui empêchait certains utilisateurs de déverrouiller leur iPhone 13 avec l’Apple Watch ». C’était là un bug embêtant dont plusieurs utilisateurs se plaignaient, particulièrement en période de pandémie où la reconnaissance faciale via Face ID est mise à mal par le port du masque. L’expérience transparente est enfin de retour pour les porteurs d’Apple Watch dont l’iPhone va de nouveau pouvoir se déverrouiller automatiquement.

Autre bug qui a récemment fait parler de lui : un avertissement prévenant l’utilisateur que le stockage de son iPhone est presque saturé… même quand celui-ci est vide. Voilà qui est désormais corrigé aussi. Enfin, le dernier bug annoncé comme corrigé démarrait de façon inopportune des entrainements Fitness+ sur l’Apple Watch lors de séances de méditations audio.

Notons que chez Frandroid nous avons également expérimenté un bug nous invitant, sur l’iPhone 13 Pro, à mettre à jour le téléphone vers… iOS 15, la version pourtant nativement installée sur ce téléphone. Une notification menant donc naturellement vers une boucle sans fin. Selon nos premiers constats, ce souci est également réglé.

Tous ces bugs sont également corrigés sur les tablettes d’Apple avec iPadOS 15.0.1.

Quid du 120 Hz ?

Ces derniers jours, Apple a également promis une mise à jour de la Core Animation afin de corriger un bug empêchant les développeurs de pleinement tirer parti du nouvel écran 120 Hz des iPhone 13 Pro. Pour l’heure, on ne sait pas encore si ce problème est résolu par le biais de cette mise à jour ou s’il faudra encore patienter.

Pour rappel, pour mettre à jour son iPhone ou son iPad, il suffit de se rendre dans les réglages de celui-ci, dans l’onglet Général, puis de cliquer sur « Mise à jour logicielle ». Si une mise à jour est disponible, elle vous sera alors proposée.