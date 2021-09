iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : le 120 Hz ne fonctionne pas sur les apps tierces, et vous n’y pouvez rien

9to5Mac et plusieurs développeurs ont découvert un bug ProMotion sur les applications tierces des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : le 120 Hz ne fonctionnerait pas sur les animations des apps. Deux solutions vont être mises en place pour corriger le tir.

Durant sa keynote de septembre, Apple a présenté sa nouvelle génération d’iPhone. Et parmi les grandes nouveautés attendues depuis bien des années, le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, nommé ProMotion. Démocratisée sur tous les smartphones Android haut de gamme, cette fonction est ici exclusive aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

ProMotion permet de naviguer dans une application avec une extrême fluidité, notamment lorsque l’on fait défiler un fil d’actualités par exemple. Puisqu’adaptative, cette fréquence baisse ou augmente selon vos usages du moment. Sur une page statique, le 10 Hz sera privilégié. Cela permet d’économiser de la batterie.

Pas de 120 Hz pour les animations

Problème : plusieurs sources remontent un bug ProMotion qui empêche les applications tierces d’exploiter pleinement les avantages de cet outil. 9to5Mac et Christian Selig, le développeur d’Apollo Reddit, ont notamment mis en exergue cette anomalie, qui concerne plus particulièrement les animations des applications.

D’un côté, le défilement d’une app’ tierce profite à 100 % du 120 Hz, mais d’un autre, les expériences d’interaction en sont privées. Ces complications n’ont évidemment rien de normal, ce qui pousse le géant de Cupertino à travailler sur des solutions. Au total, deux réponses techniques ont été soumises par le groupe.

Dans un premier temps, Apple invite les développeurs à mettre à jour leurs applications en indiquant dans un fichier Plist — fichier qui contient les préférences d’une application et une liste de propriétés et de paramètres — qu’elles s’appuient bel et bien sur ProMotion et le 120 Hz adaptatif.

Une MAJ à venir

Sauf que dans certains cas, comme le relève The Verge, le problème concerne directement la technologie Core Animation, qui permet de créer des interfaces animées pour les iPhone, entre autres. Un bug déniché par les équipes de la marque doit ainsi être résolu dans une prochaine mise à jour logicielle, sans qu’Apple ne précise de date.

Ce n’est pas le premier pépin technique auquel Apple doit faire face depuis le lancement de ses iPhone 13. Sur iOS 15 par exemple, de nombreux utilisateurs ont eu l’heureuse surprise de voir leur stockage saturé… alors que même que l’espace restant était encore conséquent. Des petits aléas sans grande conséquence, heureusement.