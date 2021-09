iOS 15 : un bug avertit d’un stockage saturé… même quand il est vide

Malgré ses mois de bêta, iOS 15 n'est pas encore expurgé de tous ses bugs. L'un d'entre eux, signalé par de nombreux utilisateurs depuis 48 heures, avertit d'un stockage saturé même lorsque l'espace restant est conséquent.

Deux jours seulement après son déploiement final sur nos iPhone et iPad, iOS 15 fait parler de lui sur les réseaux pour quelques bugs de jeunesse. L’un d’eux s’avère assez gênant puisqu’il avertit l’utilisateur que son espace de stockage est sur le point d’être saturé… même quand la quantité de stockage est suffisante sur l’appareil concerné. Un membre de notre équipe en a lui-même fait les frais comme vous pouvez le voir sur cette capture.

Ce bug a d’ores et déjà été évoqué par un grand nombre d’utilisateurs interpelant le compte Twitter de l’Assistance Apple. Et comme le souligne MacRumors, une page dédiée à ce bug sur les forums communautaires de l’assistance Apple a aussi été consultée plusieurs centaines de fois en une poignée d’heures seulement… signe d’un problème visiblement répandu.

Une notification impossible à ignorer dans les réglages

En l’état, le bug fait apparaître dans les réglages une notification qu’il est impossible d’ignorer. Cliquer dessus a simplement pour effet de renvoyer vers l’onglet dédié au Stockage de l’iPhone. Dans la vaste majorité des cas, l’utilisateur découvre alors que l’alerte n’est pas justifiée et que son espace de stockage disponible est encore conséquent. Pour certains utilisateurs, la portion d’espace de stockage occupée est même minime.

D’autres bugs liés au stockage ont été découverts sur iOS 15 et ils sont tout aussi embêtants. Sur certains appareils, la nouvelle version de l’OS aurait par exemple tendance à afficher une quantité de stockage disponible supérieure à la capacité de stockage totale de l’appareil. iOS 15 peut parfois aussi afficher de manière erronée la quantité de stockage occupée par les contenus d’un utilisateur, rapporte MacRumors.

Dans tous les cas, certains de ces bugs avaient déjà été observés lors de la bêta d’iOS 15. Ils semblent donc être passés entre les mailles du filet.

On sait qu’Apple travaille déjà à l’élaboration d’iOS 15.1, mais il est fort possible que la firme lance rapidement une version 15.0.1 pour corriger ces quelques bugs dans les meilleurs délais. En attendant, Apple conseille simplement d’éteindre et redémarrer les iPhone et iPad concernés. Une solution rarement efficace.