iPhone 13 : Apple a déjà trouvé une manière d’améliorer son mode macro automatique

Le mode macro, introduit avec l'iPhone 13 Pro, ne peut pas, pour l'heure, être désactivé quand il s'enclenche automatiquement. Un défaut qu'Apple promet de corriger dès cet automne.

Parmi les fonctionnalités qui ont marqué les premières prises en main de l’iPhone 13, le mode macro a su tirer son épingle du jeu (malgré sa présence sur Android depuis bien longtemps). Celui-ci s’appuie sur le module photo ultra grand-angle et permet de s’approcher très près de son sujet.

Mais certains ont pu se plaindre de l’intégration logicielle de ce mode. En effet, il est impossible de le désactiver lorsqu’il s’enclenche automatiquement. C’est donc l’application photo de l’iPhone qui juge si telle ou telle scène est propice à l’usage du mode macro. Dommage.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avant même que la chose ne devienne un problème, Apple a déjà prévu de régler le souci dans une mise à jour à venir d’iOS 15.

C’est en tout cas ce qu’affirme le Youtubeur Marques Brownlee, mieux connu sous le nom de MKBHD. Sur son compte Twitter, il explique qu’Apple lui a indiqué qu’ « un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver le changement automatique de caméra lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo. »

As I mentioned in my video, the iPhones’ macro mode is great, but you can’t manually switch out.

Apple’s told me "A new setting will be added in a software update this fall to turn off automatic camera switching when shooting at close distances for macro photography and video” pic.twitter.com/n94WA5gdaj

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 21, 2021