Premiers tests des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : le plus grand changement est le 120 Hz

Ce n'est pas une révolution, mais les premiers tests des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max montrent comment l'iPhone s'est amélioré un peu partout : photographie, vidéo, performances, écran, autonomie...

L’iPhone 13 Pro sera livré dans quelques jours aux premiers acheteurs et l’embargo d’Apple a été levé pour les premiers médias. Plusieurs médias américains, mais aussi français, ont publié leurs tests. Allons voir de plus près si les choses ont réellement changé sur l’iPhone 13 Pro ainsi que le 13 Pro Max d’Apple.

Cette année, les iPhone 13 Pro et Pro Max se ressemblent beaucoup. Les seules différences entre ces deux modèles concernent leurs tailles d’écran, respectivement de 6,1 pouces et 6,7 pouces, leur autonomie et le poids des appareils, car le Pro et le Pro Max ont des systèmes de caméra identiques cette année.

ProMotion : enfin !

Parlons directement du sujet qui nous intéresse le plus. Le ProMotion, la technologie de l’iPad Pro, est arrivé sur l’iPhone 13 Pro. En gros, l’écran OLED peut faire varier son taux de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz en fonction du contenu affiché. Cela permet d’économiser de la batterie lorsque vous affichez une image fixe, mais cela rend l’expérience plus fluide lorsque vous slidez les pages de votre média préféré ou que vous jouez à un jeu d’action.

Bonne nouvelle : ce passage de 60 Hz fixe à un taux adaptatif 10-120 Hz est remarquable. Les premiers testeurs s’en rendent compte, le contenu paraît plus fluide comme le note le journaliste Dieter Bohn sur The Verge.

C’est une amélioration qui aura une importance explicite que pour quelques-uns d’entre nous, mais qui rendra subtilement la vie plus agréable à tous ceux qui l’utilisent. Par contre, l’autonomie de la batterie n’est pas si subtile.

La fluidité est le mot qui revient le plus souvent, comme ce qu’explique notre collègue Julien Cadot sur Numerama.

La fluidité est parfaite dans les menus, les apps et sur le web : on ne tombe plus sur du « déchirement de l’image » (tearing) ou du floutage des polices quand le scroll est trop rapide. La vraie maîtrise, c’est d’avoir un écran qui n’est pas tout le temps à 120 Hz, mais qui s’ajuste parfaitement à ce que vous faites. Les 120 Hz ne sont là que lorsque des défilements interviennent (scroll, etc.) ou qu’un jeu vidéo en tire parti.

C’est vrai qu’il semblait illogique que le smartphone le plus rapide du monde, sa puce Apple A15 Bionic établit des records dans tous les benchmarks, était bridé par un écran 60 Hz. Point intéressant, toutes les applications semblent bénéficier de ces changements, sans nécessiter une mise à jour.

Bref, les animations sont plus fluides, même des choses banales comme le défilement de votre flux de contenus peut sembler plus fluide, comme le fait remarquer CNET US. C’est exactement ce que l’on constate depuis des années sur les smartphones Android où l’on retrouve des écrans 90, 120 et même 120 Hz.

Dommage par contre que les iPhone 13 et 13 mini continuent leur bout de chemin avec un écran 60 Hz, alors que Xiaomi vient d’annoncer le Redmi 10 avec du 90 Hz adaptatif à moins de 200 euros. Il faut bien qu’Apple justifie les différences qu’il peut y avoir entre les iPhone 13 et 13 Pro.

Une autonomie parmi les meilleures

Apple a annoncé une augmentation de l’autonomie sur ses iPhone pendant la keynote. C’est rare pour le souligner, il faut souvent de contenter d’une autonomie similaire à la génération précédente. Là, Apple a évoqué 1 heure et 30 minutes pour l’iPhone 13 Pro et 2 heures et 30 minutes pour l’iPhone 13 Pro Max, sans préciser la quantité des batteries utilisées. Concrètement, ils sont plus lourds, mais la batterie de l’iPhone 13 Pro est 11 % plus importante sur le 12 Pro, et 18,5 % sur l’iPhone 13 Pro Max par rapport au 12 Pro Max.

Peu de médias réalisent des tests d’autonomie techniques, ils se contentent de comparer l’expérience qu’ils peuvent avoir avec leur précédent téléphone. 01net a réalisé un comparatif technique, ce qui permet d’avoir une idée plus juste du gain d’autonomie réelle.

Autonomie polyvalente Autonomie en streaming vidéo iPhone 13 Pro 19h18 17h41 iPhone 12 Pro 17h46 11h53 Différence en faveur du 13 Pro 1h32 5h48

Comme vous pouvez le constater, l’autonomie est vraiment plus importante par rapport à la génération précédente. Quand on le compare aux smartphones Android, l’iPhone est désormais un des meilleurs élèves. Ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

Le pro de la photo ?

Apple a fait évoluer en douceur ses appareils photo, mais c’est certainement là où nous avons le plus d’attente. En effet, parmi les nouveautés, ils ont annoncé un capteur avec des photosites plus grands, ce qui permet de récupérer davantage de lumière, ainsi que le mode Cinématique en vidéo. Enfin, le télézoom est passé de x2 à x3 pour être plus adapté aux portraits.

iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro

The Verge et Numerama ont publié plusieurs clichés qui permettent de comparer les mêmes photos prises avec les deux générations d’iPhone. En mode nuit, l’iPhone 13 Pro fait mieux… mais les différences ne sont pas vraiment visibles sur l’écran du smartphone. Il faut afficher la photo sur un grand écran. Ce n’est donc pas une amélioration qui sautera aux yeux, on parle plutôt d’une itération ici. Même constat sur l’ultra grand-angle, l’amélioration est bien là, mais ce n’est spectaculaire.

En réalité, ce qui semble donner le plus envie avec l’iPhone 13 Pro est la macrophotographie qui est désormais possible grâce à l’ultra grand-angle. On peut prendre un sujet à environ 10 centimètres d’éloignement, mais l’iPhone effectue du recadrage pour donner l’impression que vous êtes jusqu’à… 2 centimètres. Ce n’est donc pas une caméra dédiée à cet usage, comme ce que l’on peut voir chez la concurrence, mais cela permet de réaliser quelques clichés amusants, comme le dit si bien The Verge.

Le mode x3 est sans doute la bonne surprise : cette caméra est particulièrement adaptée aux portraits. Vous n’avez pas besoin de toujours activer le mode portrait pour réussir vos clichés, surtout que cette caméra fonctionne désormais avec le mode nuit de l’iPhone. On peut voir un peu de bokeh naturel sur les clichés de Numerama et The Verge.

Vous pouvez également avoir des profils bien plus riches qu’avant. Au lieu des classiques (strandard, contraste riche, chaud, froid…), vous pouvez toucher aux curseurs pour créer vos modes qui deviennent ensuite une entrée par défaut de l’app Appareil photo. Si vous voulez les couleurs riches des photos d’un Samsung, il faudra donc sélectionner Vibrant.

Le mode Cinématique est un mode portrait pour la vidéo. Apple n’est pas le premier à proposer cette fonction, néanmoins on peut attendre de la marque américaine un résultat bien léché. En gros, vous pouvez filmer avec du bokeh, l’iPhone s’occupe d’en créer automatiquement. Soit vous faites la mise au point vous même en tapant sur l’écran, soit vous laissez le smartphone automatiquement reconnaître les sujets en temps réel.

Cela semble plutôt efficace mais on se retrouve avec les mêmes problèmes que le mode portrait en photo. Déjà, il fonctionne mal en basse luminosité. De plus, il peut y avoir des découpes étranges comme l’explique CNET. C’est le cas autour des cheveux par exemple.

Enfin, ce mode fonctionne en Full HD à 30 ips seulement. D’ailleurs, vous pouvez modifier les mises au point en post-prod, mais seulement sur l’iPhone. L’information est perdue si vous éditez votre vidéo avec un logiciel comme Final Cut. A priori, Adobe ou Lumafusion pourront récupérer les infos pour les intégrer à leurs logiciels… mais ce n’est pas encore en place.

C’est un mode destiné aux amateurs dans un cadre non professionnel, il faudra encore quelques années pour obtenir un résultat impeccable. Apple tente de l’expliquer en vidéo, The Verge nous explique les professionnels n’utiliseront pas ce mode pour créer des vidéos.

Alors, qu’en conclure ?

Globalement, on pouvait s’y attendre, les notes sont très bonnes. The Verge a mis la note de 9/10, en évoquant l’amélioration de la photo/vidéo, de l’autonomie et l’arrivée du ProMotion. Apple n’a pas raté son iPhone 13 Pro, Numerama lui a mis la note de 5 sur 5. Tous les médias et spécialistes s’accordent sur le fait que sont de très bons smartphones. C’est, malgré tout, des itérations de la génération précédente. Apple n’a pas créé de révolution avec ces modèles qui viennent peaufiner une recette qui marche déjà très bien.

La principale critique provient de la non-évolution de sa connectique ainsi que de son design un peu vieillissant. C’est vrai, il reste cantonné au Lightning, ce qui n’est pas très pro étant donné que l’iPad Pro et le MacBook Pro sont eux passés à l’USB-C. Tandis que l’encoche, même si elle a subi un petit régime, reste très visible. Quant à la puce Apple A15 Bionic, sans surprise, elle est très performante.

Les modes macro et cinématique semblent encore très gadgets, cela reste des modes que vous pourrez utiliser occasionnellement. L’autre critique que nous avons pu lire est celle de la caméra selfie avec laquelle on obtient des résultats moyens, malgré l’énorme encoche qui l’accueille.

Pour le moment, certains aspects des iPhone 13 Pro n’ont pas été mentionnés ni testés. C’est le cas, par exemple, de l’arrivée du ProRes en vidéo.

Nous vous conseillons de lire les tests suivants mais aussi de regarder les vidéos plus bas, en attendant les tests et les vidéos de l’équipe de Frandroid.

Vidéos