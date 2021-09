iPhone 13 ou iPhone 13 Pro : le comparatif complet pour vous aider à choisir

Annoncés mardi soir, les nouveaux iPhone 13 sont en précommandes à compter de ce vendredi. Quatre modèles, trois tailles et de nombreuses possibilités pour les plus curieux, amateurs de praticité ou de photos. Vous ne savez pas lequel vous convient ? On vous aide à choisir en passant en revue leurs différences.

Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 13, mardi. Quatre nouveaux appareils avec de nombreux points communs (5G, Wi-Fi 6, NFC, la puce A15, Double Sim dont eSim, certification IP68, etc.), mais aussi des différences qui peuvent influencer votre choix au moment de l’achat alors que les précommandes débutent ce vendredi. Grand écran, petit encombrement, couleur premium, accent sur la photo ou sur le bon compromis taille-puissance… L’iPhone 13 peut séduire tous les profils. Encore faut-il savoir où placer le curseur.

Design : pareil, mais pas tout à fait

Si les iPhone 13 reprennent tous le design à bords droits introduits l’an dernier avec l’iPhone 12, il y a néanmoins des différences de conception entre les deux familles Pro et non Pro.

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini ont des contours en aluminium quand les iPhone 13 Pro/Pro Max misent sur l’acier inoxydable pour des bords droits plus premium.

Le design de l’iPhone 13 ne change pas trop // Source : Apple Apple iPhone 13 Pro

À noter que l’encoche abritant la caméra TrueDepth a été réduite de 20 % pour tous les iPhone.

Les dimensions des iPhone 13 :

iPhone 13 mini : 131,5 x 64,2 x 7,65 mm (140 g) ;

iPhone 13 : 146,7 x 71,5 x 7,65 mm (173 g) ;

iPhone 13 Pro : 146,7 x 71,5 x 7,65 mm (203 g) ;

iPhone 13 Pro Max : 160,8 x 78,1 x 7,65 mm (238 g).

Ecran : le 120 Hz pour les plus ambitieux

Les iPhone 13 arrivent en trois tailles d’écran, tous Super Retina XDR avec à l’avant l’écran renforcé Ceramic Shield pour être plus résistant :

iPhone 13 mini : 5,4 pouces (2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp)

iPhone 13 : 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp)

iPhone 13 Pro : 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp)

iPhone 13 Pro Max : 6,7 pouces (2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp)

La principale différence entre les gammes se fait sentir au niveau du taux de rafraîchissement. Les modèles Pro héritent enfin cette année du ProMotion, une technologie d’affichage déjà présente sur les iPad Pro qui rend plus fluide la navigation, le jeu mobile…. De plus, le taux de rafraîchissement est adaptatif et peut passer de 10 à 120 Hz en fonction de votre activité sur le smartphone. Les iPhone 13 et 13 mini devront encore attendre.

L’écran se veut plus lumineux sur tous les modèles. La luminosité maximale est de 800 nits sur les iPhone 13/13 mini et de 1000 nits sur les iPhone 13 Pro/Pro Max. Et la luminosité maximale en HDR peut atteindre 1200 nits pour tous.

Appareil photo : le grand bond en avant

Apple a revu ses capteurs photo qui sont désormais plus grands. Cela va apporter plus de lumière (jusqu’à 92 % de lumière en plus pour l’ultra grand-angle) et donc un meilleur rendu, notamment en basse lumière où l’iPhone 13 promet un mode Nuit encore plus qualitatif.

Tous les appareils photo des iPhone accueillent cette année le Smart HDR 4, les styles photographiques (des préréglages à appliquer avec des ajustements pour le ton et la chaleur, avec des personnalisations possibles), le mode cinématique (mise au point automatique ou manuelle qui bascule entre le premier et l’arrière-plan durant l’enregistrement ou après au choix – pour les grand-angle, téléobjectif et caméra TrueDepth). Les quatre iPhone prennent en charge le Dolby Vision, le HDR10 et le HLG en vidéo, pour filmer, éditer et visionner.

iPhone 13/13 mini

L’appareil photo des iPhone 13 et iPhone 13 mini a été revu. Les deux capteurs sont désormais disposés en diagonale, car le capteur principal dispose de la stabilisation par déplacement du capteur et non plus de la lentille et avait donc besoin de place. Alors qu’il n’y avait que l’iPhone 12 Pro Max l’an dernier, tous les capteurs principaux de la gamme en bénéficient désormais (mode enregistrement accéléré avec stabilisation).

Grand-angle 12 Mpx (f/1,6) ;

Ultra grand-angle 12 Mpx (f/2,4) avec zoom optique 2x ;

Caméra avant TrueDepth 12 Mpx.

Et cette année, l’enregistrement HDR en Dolby Vision peut se faire jusqu’en 4K à 60 images par seconde sur les iPhone 13 et 13 mini comme sur la gamme Pro.

iPhone 13 Pro

Cette année, Apple ne fait plus de différences de fonction entre ses deux modèles Pro au niveau de la photo et de la vidéo. La nouveauté vient aussi de l’arrivée de la photo macro sur l’ultra grand-angle qui peut prendre des photos jusqu’à 2 cm du sujet et même filmer en macro (en ralenti et en accéléré aussi). Grâce à la présence du scanner LiDAR sur la gamme PRO, l’appareil photo peut utiliser la fonction Portraits en mode nuit.

Téléobjectif 77 mm 12 Mpx (f/2,8) avec zoom optique 3x ;

Grand-angle 12 Mpx (f/1,5) ;

Ultra grand-angle 12 Mpx (f/1,8) avec champ de vision de 120° ;

Scanner LiDAR ;

Caméra TrueDepth 12 Mpx.

Les appareils photo de la gamme Pro disposent de mode supplémentaire comme le Portrait en mode nuit, l’Apple ProRAW et prochainement le ProRes pour la vidéo avec les caméras avant et arrière (enregistrement jusqu’en 4K/30 ips – 1080p/30 ips pour 128 Go de stockage).

Pour la vidéo, la caméra arrière dispose d’un zoom optique 2x et l’on trouve un zoom optique 3x à l’avant (zoom numérique jusqu’à 15x).

Le zoom audio est présent sur tous les appareils.

Processeur : la puissante puce A15 adaptée

Si tous les iPhone 13 embarquent la nouvelle puce A15 plus puissante, il y a cependant des différences de conception, et donc de légère efficacité, à signaler.

iPhone 13/iPhone 13 mini : CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 4 cœurs Neural Engine 16

: iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max : CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16

:

Du côté des nouveautés fonctionnelles, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini prennent désormais eux aussi en charge la double eSIM comme les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Autonomie : du mieux à deux vitesses

Apple a annoncé avoir revu l’architecture de ses iPhone 13 pour notamment placer une batterie plus imposante. L’iPhone 13 mini a gagné 1h30 par rapport à l’iPhone 12 mini. Cela restera sans doute un peu léger pour les gros utilisateurs de smartphone, mais c’est une amélioration salutaire, même si l’iPhone 12 mini était loin d’être le bonnet d’âne des modèles de smartphone haut de gamme.

Apple annonce jusqu’à 17h en lecture vidéo (et 19 heures pour l’iPhone 13) contre 15 heures l’an dernier. L’iPhone 13 aussi s’améliore avec plus de 2 heures de gain promis quand l’iPhone 13 Pro, qui bénéficiait d’une meilleure batterie que ses compères, grappille une heure de plus au compteur.

L’iPhone 13 Pro Max ajoute jusqu’à 2h30 d’autonomie à l’iPhone 12 Pro Max pour annoncer jusqu’à 28 heures en lecture vidéo et 25 heures en streaming. Vu le bond fait ces dernières années par la marque à la pomme en termes d’autonomie, on devrait pouvoir s’attendre à un peu moins de deux journées en usage avant de devoir se recharger. L’iPhone 13 Pro/Pro Max peut compter sur la charge rapide (jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus – qui n’est plus dans la boîte depuis l’an dernier).

Les quatre iPhone sont compatibles avec les accessoires MagSafe (15 W) et les chargeurs sans fil.

Coloris : du fun ou du premium

Les iPhone 13 et 13 mini sont proposés en lumière stellaire, minuit, bleu, rose et (PRODUCT) Red.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max existent en bleu alpin, or, graphite et argent.

Stockage : jusqu’à 1 To pour ceux qui en veulent un max

Les iPhone 13/13 mini sont disponibles en 128, 256 et 512 Go de stockage

Les iPhone 13 Pro/13 Pro Max ajoutent le stockage jusqu’à 1 To aux versions 128, 256 et 512 Go.

128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 13 mini 809 euros 929 euros 1159 euros - iPhone 13 909 euros 1029 euros 1259 euros - iPhone 13 Pro 1159 euros 1279 euros 1509 euros 1739 euros iPhone 13 Pro Max 1259 euros 1379 euros 1609 euros 1839 euros

Prix et disponibilités des iPhone 13

Les quatre appareils sont disponibles en précommandes dès ce vendredi 17 septembre et ils seront en vente le 24 septembre. Les prix de départ sont les mêmes que l’an dernier alors que le stockage a doublé sur les iPhone 13 et 13 mini par rapport à leur prédécesseur. À noter l’apparition des iPhone 13 Pro et Pro Max avec 1 To de stockage qui font forcément grimper l’addition (1739 euros et 1839 euros respectivement).

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros

iPhone 13 : à partir de 909 euros

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros